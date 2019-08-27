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ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів

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Тест про фільми в Гуглі - фото 1
Тест про фільми в Гуглі

Ми обрали найцікавіші та найдивніші запити, за якими користувачі мережі шукають фільми. Вам потрібно вгадати, про який саме фільм йдеться. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Пошукова система розглянула запити користувачів й ми тепер знаємо, як люди, які забувають назви фільмів, пробують їх знайти. Але деякі запити просто ставлять в глухий кут. Чи вдасться вам відгадати, який саме фільм шукали користувачі?

І ще: ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, чи дійсно був такий музичний дует

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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