ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів

Ми обрали найцікавіші та найдивніші запити, за якими користувачі мережі шукають фільми. Вам потрібно вгадати, про який саме фільм йдеться. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Пошукова система розглянула запити користувачів й ми тепер знаємо, як люди, які забувають назви фільмів, пробують їх знайти. Але деякі запити просто ставлять в глухий кут. Чи вдасться вам відгадати, який саме фільм шукали користувачі?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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