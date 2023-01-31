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"А бодай тебе шляк трафив" не знати діалекту – 15 незвичних слів від Марії Матіос

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"А бодай тебе шляк трафив" не знати діалекту – 15 незвичних слів від Марії Матіос - фото 1

Побутує думка, що діалект – це про минуле. Мовляв, вже своє віджив, для чого ті "незрозумілі словечка". У рубриці "Говори красиво" Радіо Максимум невпинно доводить протилежне.

Діалект живе на закутках колоритних районів, сіл зі збереженою автентикою, шпацерує львівською бруківкою і діймається високих карпатських гір у вимові малих дітей, які переймають українське слово і мудрість від старожилів. Отже, діалект єднає тих, хто ним говорить і хто хоче ним заговорити. Бо він нікуди не зникає, а лише трансформується в нову якість спілкування.

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Гайда, вчити, що не знали. У цьому сьогодні нам допоможе сучасниця Марія Матіос, що застосовує у повістях незрівнянний буковинський діалект, який присмачує її оповідки, як добре вистояне вино.

  • Трафитися (трафлятися) – відбутися, траплятися.

"А бодай тебе шляк трафив" – проклін.

"Я вам скажу, Васюто, так мене серце тоді заболіло, що вже й сваритися із своїм Славком передумала, а він усе ж не каліка… шляк би го був трафив ще в моїй утробі, як мені дні коротає тою горілкою, згорів би був, дай Боже…" (Солодка Даруся)

  • Бандулі – тип квасолі.

"… варила бандулі – білу квасолю завбільшки з півмізинного пальця й заправляла її смаженою на олії цибулею" (Майже ніколи не навпаки)

  • Домів – додому.

"Вона тут усе розуміла. Геть чисто все, до найменшої дрібнички, а вертала домів – і все розліталося, ніби висохла соснова шишечка" (Солодка Даруся)

'А бодай тебе шляк трафив' не знати діалекту – 15 незвичних слів від Марії Матіос - фото 519120

Нендза – біда, убогість, нужда; "біда" в значенні "лиха людина", бідака, нездала дитина.

"А вас най совість замучить, як остатну нензу" (Солодка Даруся)

  • Верстак – ровесник, одноліток.

"А чого не будете брати? Моїх верстаків забирають" (Солодка Даруся)

  • Кавальчик (кавалок) – те саме, що шматок.

"На добре, ґаздиньки, бо скілько того життя? Кавальчик!" (Солодка Даруся)

  • Чір – рідка страва, здебільшого з кукурудзяної муки.

"Тебе твоя годує таким самим чіром, як пса, а Даруся мені грибочки у борщик кидає" (Солодка Даруся)

'А бодай тебе шляк трафив' не знати діалекту – 15 незвичних слів від Марії Матіос - фото 519121
  • Зайда – людина, яка прибула, прийшла невідь-звідки, нетутешня.

"І ось у хвилину розпачу до хати зайшов незнайомець… Зайда. Просто чоловік" (Кулінарні Фіглі)

  • Невістка – псяча кістка – народний фразеологізм.

"Бо то не в кожної свекрухи невістка – псяча кістка, як кажуть у Розтоках" (Кулінарні Фіглі)

  • Рупцак – рюкзак.

"То коли мені ладувати в дорогу рупцак?" (Солодка Даруся)

  • Завсігди (завсіди) – те саме, що завжди.

"А ти пам'ятаєш, як від ріки можна було видіти польських панів з того боку, завсігди виквасованих, як до шлюбу?" (Солодка Даруся)

  • Каламутити (каламотити) – робити нечистим; бентежити, хвилювати; бунтувати.

"Як нова влада, Міську, приходить людям голови каламотити, то вона має бути степенна, спокійна, аби втихомирити народ" (Солодка Даруся)

'А бодай тебе шляк трафив' не знати діалекту – 15 незвичних слів від Марії Матіос - фото 519119
  • Фіглярка – фокусниця, акробатка.

А так вже пишуть про саму письменницю.

"Марія Матіос вміє бути настільки різною що від "Фіглярки" до "Трагіка" переступити один крок".

  • Трепета – осика.

"Естер дрижала в Тимофієвих руках, як біла трепета за їхніми спинами в лузі" (Апокаліпсис)

  • Змаціцьканий – зменшений, змалілий.

"... – черевики з багатьма залізними ґудзиками і грубими шнурками, на грудях мали пришите щось таке, ніби змаціцькане пугало висушеного розпростертого яструба" (Черевички Божої Матері)

Матеріал підготувала Тетяна Жидак

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