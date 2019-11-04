На замітку водіям: міфи про шиповані шини, в які варто перестати вірити

Попереду зима і українські водії вже почали "перевзувати" свої авто. І багато хто з автолюбителів замислюються над тим, чи потрібна машині зимова шипована гума. Стосовно цього існує кілька міфів, тож розповідаємо, що правда, а що ні.

Міф #1. Деякі власники авто вважають, що шиповані шини необхідно ставити лише на провідну вісь, тому "перевзувають" в покришки з шипами тільки 2 колеса. Як кажуть експерти, опираючись на практику, хороше зчеплення з дорогою забезпечується тільки при 4 однакових покришках. Тому фахівці радять взувати автомобіль в однакову гуму (шиповану або ні) і не економити на своїй безпеці.

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Міф #2. Любителі швидкої їзди вважають, що немає сенсу ставити на свій автомобіль шиповані покришки. Знову ж фахівці стверджують, що насправді немає ніякої різниці, з якою швидкістю їхати. Суть в тому, що через високу швидкість керованість автомобіля на зимовій трасі буде все одно нижчою.

Експерти радять, щоб забезпечити ефективну експлуатацію шипованої гуми, їй треба дати час на усадку. А ще краще проїхати 200-300 кілометрів, щоб шипи добре зафіксувалися. Якщо цього не зробити то, при різкому гальмуванні або старті шипи можуть повилітати.

Багато хто думає, що якщо виробник відомий і гума якісна, то такого не станеться. Це міф. Правило діє для всіх типів шипованих покришок незалежно від фірми виробника і якості.

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