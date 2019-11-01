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До уваги водіїв: з якої причини поліція може зупинити ваше авто
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Поліція може зупинити ваш автомобіль тільки тоді, якщо на те є вагома причина. Конкретні випадки, які є підставою для зупинки машини, описані в законі. Це має знати кожен автолюбитель.
Так, співробітник поліції не може зупинити авто "просто так". На це повинна бути вагома причина, яку полісмен повинен озвучити водієві.
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Законом України передбачено 10 конкретних причин для зупинки транспортного засобу, а саме:
- якщо водій порушив Правила дорожнього руху;
- якщо є ознаки, які свідчать про технічну несправність авто;
- якщо водій або пасажири авто причетні до скоєння ДТП чи іншого правопорушення;
- якщо автомобіль перебуває у розшуку;
- якщо необхідно допитати водія чи пасажирів про обставини ДТП чи іншого правопорушення, свідками якого вони були;
- якщо співробітникам поліції необхідна допомога водія для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху;
- якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження або заборону руху на цій ділянці дороги;
- якщо спосіб, яким закріплений вантаж на авто, створює небезпеку для інших учасників руху;
- якщо водій порушив порядок використання спеціальних світлових або звукових сигналів;
- якщо авто на іноземних номерних знаках, поліція може перевірити законність передачі транспортного засобу в користування або розпорядження іншим особам.
Якщо зазначених причин для зупинки немає, то співробітник поліції не має права зупиняти авто. Якщо зупинка автомобіля була здійснена незаконно, водій може оскаржити всі подальші дії поліцейського. Для цього потрібно мати докази перевищення повноважень копа. Найкраще для цього підійде відеозапис з місця події.
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