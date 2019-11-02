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Швидкий лайфхак для водіїв: як перевірити якість бензину без приладів
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Бензин навіть з однаковим октановим числом відрізняється своєю якістю на різних заправках. Щоб визначити якісний бензин, вам потрібно скористатися нашою легкою порадою.
Для цього швидкого тесту вам не потрібно спеціальних пристроїв та інструментів. Озбройтеся звичайним листком паперу. Це може бути білий листок А4 або сторінка з блокнота – без різниці.
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Також вам потрібен бензин, який ви плануєте перевірити. Звичайно, на жодній заправці не мають права переливати вам бензин у пластикову тару, проте великої кількості палива вам і не потрібно. Вистачить всього лише краплі. Її ви можете отримати дуже легко: після заправки баку, струсніть пістолет. Тобто капніть бензином на попередньо підготовлений білий папір.
Довго чекати не доведеться, адже пляма швидко висохне. За результатом експерименту ви зможете судити про якість бензину. Після висихання ви побачите, чи залишає пальне сліди.
Якщо ви бачите масну, олійну пляму, то це свідчить про домішки солярки у бензині.
Якщо ж ви бачите темну пляму на папері, то це свідчить про наявність смол у бензині.
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