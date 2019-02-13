На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На що пацієнт має право: пояснення від МОЗ
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Які права мають українці у поліклініках та лікарнях, а також на що повинні давати згоду пацієнти – розповідають у МОЗ.
На офіційній сторінці Мінздоров'я в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною та важливою інформацією про здоров'я і медреформу. У рамках кампанії #ПацієнтМаєПраво медики пояснили, на що можуть розраховувати українці у поліклініках.
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Що означає право на свободу вибору у галузі охорони здоров'я:
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Вільний вибір лікаря. Без прив'язки до місця реєстрації, а за вподобанням та рівнем довіри. Однак у лікарів також є право відмовити хворим у вкладанні декларації за умови великої кількості пацієнтів.
- Вільний вибір закладу охорони здоров'я.
- Вільне право замінити лікаря. Для цього достатньо підписати декларацію з новим, а попередній документ автоматично анулюється.
- Право лікувати закордоном, якщо в українських закладах охорони здоров'я немає можливості надати необхідну допомогу. За 2018 рік за кошти держави в інших країнах проходили лікування 278 українців. Така цифра є найбільшою за всю історію незалежності країни.
- Право обирати методи лікування, згідно з рекомендаціями лікаря. Пацієнти самостійно вирішують, чи проводити огляди, здавати рекомендовані аналізи та приймати препарати. Однак не варто забувати, що законодавством вказано, що кожен українець повинен піклуватись про власне здоров'я та здоров'я дітей.
Що означає право на відмову чи згоду щодо медичного втручання:
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Кожен пацієнт повинен отримати всі дані, які допоможуть визначитись з рішення щодо здоров'я. Лікарі мають пояснювати всі варіанти лікування чи процедур, а також не забувати про всі важливі аспекти. Тому не варто соромитись чи боятись запитувати про те, чого не зрозуміли.
"Вас не лікуватимуть без вашої згоди, адже відповідальність за стан здоров’я - це передусім особиста відповідальність", – наголошують у МОЗ.
- Пацієнти можуть створити запит на виписку, епікриз чи інші меддокументи. Серед них і право на отримання копій всіх записів про власний стан здоров'я.
- Пацієнти можуть відмовлятись від медвтручання. Однак лікар має повідомити хворих про наслідки такого рішення, а також отримати письмову підтвердження таких дій.
- Якщо йдеться про порятунок життя, то згода пацієнта чи законного працівника хворого не потрібна. Приміром, у випадках аварій, стихійних лих, інфарктів, хімічного, бактеріологічного чи радіаційного забруднення, епідемій тощо.
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