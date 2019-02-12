Чому треба багато спати, коли хворієш

Хороші новини для любителів довше поспати. Дослідження показало, що сон може зміцнити імунну систему.

Коли людина не спить, в її організмі з'являється більше гормонів стресу, таких як адреналін, які, як виявили дослідники, уповільнюють роботу імунної системи.

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Усі тварини мають два типи сигналів – одні змушують організм спати, а інші, навпаки, – перешкоджають цьому. Саме вони формують природні коливання, коли вдень ​​люди не сплять, а вночі – сплять. Однак порушення цих процесів може бути руйнівним.



Дослідження показують, що люди з проблемами сну можуть, у кінцевому підсумку, отримати ослаблену імунну систему і піддати себе більшому ризику хронічного стресу і депресії. За словами експертів, ці процеси, своєю чергою, можуть сприяти появі різних захворювань, аж до ракових пухлин.

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