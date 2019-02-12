Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

Чому треба багато спати, коли хворієш

  • 36
Порушення процесів сну може бути руйнівним - фото 1
Порушення процесів сну може бути руйнівним / Men's Journal

Хороші новини для любителів довше поспати. Дослідження показало, що сон може зміцнити імунну систему.

Коли людина не спить, в її організмі з'являється більше гормонів стресу, таких як адреналін, які, як виявили дослідники, уповільнюють роботу імунної системи.

І ще: Ці ознаки сигналізують про нестачу води в організмі

Усі тварини мають два типи сигналів – одні змушують організм спати, а інші, навпаки, – перешкоджають цьому. Саме вони формують природні коливання, коли вдень ​​люди не сплять, а вночі – сплять. Однак порушення цих процесів може бути руйнівним.

Дослідження показують, що люди з проблемами сну можуть, у кінцевому підсумку, отримати ослаблену імунну систему і піддати себе більшому ризику хронічного стресу і депресії. За словами експертів, ці процеси, своєю чергою, можуть сприяти появі різних захворювань, аж до ракових пухлин.

Читайте також: Як правильно вибрати губку для душа і чому їх має бути дві

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2875
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 31199
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 лютого 2019 для знаків Зодіаку
  • 11 лютого, 07:05
  • 872
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради