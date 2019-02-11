Науковці назвали несподіваний фактор, який впливає на щасливість подружжя

Науковці з Бінгхемтонського університету (США) заявили, що щастя в шлюбі може залежати від генетики. Зокрема, на думку фахівців, на почуття задоволеності шлюбом впливає активність гена OXTR, що регулює викид гормону окситоцину.

Автори дослідження працювали з 79 гетеросексуальними подружніми парами. На початковому етапі дослідження вчені оцінювали психологічні аспекти, що впливають на щастя в шлюбі, – здатність підтримувати партнера і задоволеність людей підтримкою та участю чоловіка. Для цього фахівці проводили бесіди з подружжям, а також анкетування всіх учасників. Таким чином для кожної сім'ї був розрахований "індекс якості підтримки один одного чоловіками і дружинами".

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Після цього всім добровольцям був виконаний генетичний аналіз. Він показав, як представлений в організмі ген окситоцинових рецепторів (OXTR). Саме він впливає на вироблення гормону окситоцину, пов'язаного з соціальною поведінкою, а також з почуттями любові і прихильності.

Зіставивши дані спостережень та дані генетичного аналізу, вчені прийшли до висновку, що різні нюанси в стосунках подружжя "визначаються точковими мутаціями у двох ділянках гена OXTR".

На рівень щастя може впливати генетика

За словами фахівців, від генетики залежить почуття задоволеності діями свого партнера, що безпосередньо впливає на відчуття щастя в шлюбі. Так ними було виявлено мутацію в чоловічому генотипі, яка змушує чоловіків бути незадоволеними своїми дружинами – носії такої мутації вважають, що другі половини піклуються про них недостатньо добре і мало приділяють уваги, і в сумі їх задоволеність шлюбом знижується.

Як зауважив один з авторів праці, доктор Річард Маттсон, гени в великій мірі визначають індивідуальні особистісні якості людей, – тому в результаті від них може залежати і щастя в шлюбі.

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