На Марсі різко виріс рівень кисню: вчені не знають чому

Фахівці NASA провели аналіз сезонних змін складу атмосфери Марса, дані про які надіслав апарат Curiosity. Виявилося, що концентрація кисню в атмосфері планети щовесни різко зростає, і вчені не розуміють, чому.

Протягом шести років марсохід збирав дані про атмосферу Марса, аналізував їх і надсилав на Землю. З цих даних стає зрозуміло, що в атмосфері планети міститься 95% вуглекислого газу, 2,6% азоту, 1,9% аргону, 0,16% кисню і 0,06 окису вуглецю.

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Втім, на Марсі присутнє явище циркуляції молекул, яке пов'язане з сезонними змінами тиску взимку і навесні. З азотом і аргоном ситуація сходиться з тією, що прогнозують дослідники. З киснем все інакше – навесні його вміст в атмосфері планети починає різко зростати (приблизно на 30%) і тільки восени падає до рівня, передбаченого відомими хімічними процесами. Причому щороку кількість кисню різний. Іншими словами, спочатку його щось виробляє, а потім видаляє.

Вчені поки точно не можуть сказати, з чим це пов'язано. Є припущення, що зміна пропорції кисню в атмосфері Марса збігається за часом зі зміною рівня метану.

Вивчення Марса

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