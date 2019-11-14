Астроном показав, як виглядали б інші планети на місці Місяця: вражаюче відео

Ніколас Холмс, астроном-любитель, показав, що було б, якби планети в нашій Сонячній системі оберталися навколо Землі на відстані Місяця. Науковці відзначають, що візуалізація виявилася досить точною.

Астроном Ніколас Холмс зняв відео небо в Хантсвіллі, штат Алабама, і замінив Місяць на інші планети, використовуючи програму 3ds Max. "Я хотів подивитися, як це буде виглядати. Моє головне завдання – вгамувати свою цікавість", – сказав Холмс в інтерв'ю.

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У свою чергу Джеймс О'Донохью, вчений-планетолог, який працює в японському космічному агентстві JAXA, сказав, що розміри планет у відео були точними. Однак не всі в відео Холмса є достовірним. Оскільки кількість сонячного світла, що падає на планети, трохи відрізняється від реальності. Планети не нахилені в потрібному ступені, і вони не обертаються з правильною швидкістю.

Звичайно, якщо планети наблизяться до Землі, все буде не так спокійно, як це показано у відео Холмса. Якщо Юпітер, Сатурн, Уран або Нептун з'являться на місці Місяця, сама Земля стане одним із супутників цієї планети.

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