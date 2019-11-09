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Космонавти на МКС готуватимуть шоколадне печиво, але їсти його не зможуть

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Це буде перше печиво, приготовлене за межами Землі - фото 1
Це буде перше печиво, приготовлене за межами Землі

На початку листопада вантажний космічний корабель NASA Cygnus пристикувався з Міжнародною космічною станцією. На його борту крім безлічі корисних і потрібних речей був пристрій, який дозволяє астронавтам випікати собі справжнє космічне печивко з шоколадом.

З метою створення спеціальної експериментальної печі бренди DoubleTree by Hilton і Zero G Kitchen об'єднали свої зусилля. Результатом роботи став пристрій, який вміє пекти шоколадне печиво бренду DoubleTree у космосі.

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Як заявляють учені, приготувати що-небудь в космічних умовах вкрай важко. Нова піч сконструйована таким чином, щоб вирішити проблему мікрогравітаційного впливу. Це буде перше в історії печиво, приготоване за межами Землі. Наразі ніхто не знає, як буде випікатися тісто в умовах мікрогравітації.

На жаль, космонавтам не дозволять з'їсти перше печиво, створене в умовах космосу. Все, що вдасться спекти, відправлять на Землю для вивчення. На основі отриманих екземплярів будуть зроблені висновки і внесені коректування в піч, що дасть можливість у майбутньому готувати їжу безпосередньо в космосі.

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Джерело: slashgear
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