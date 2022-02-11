На Мангеттені побудували будинок з перероблених відходів

На Манхеттені з'явився будинок, що отримав назву The West. Він складається з перероблених будівельних відходів. Це спільний проєкт голландського архітектурного бюро Concrete та компанії зі створення цегли зі сміття StoneCycling.

Як пише Fast Company, головна особливість будівлі – у її цеглі, яка на 60% складається з перероблених керамічних унітазів, черепиці та сталі. Загалом фасад The ​​West містить майже 580 тисяч фунтів (263 тисяч кілограмів) будівельного сміття та промислових відходів.

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Поблизу кожна цеглина виглядає по-своєму. Деякі гладкі, інші зовні та на дотик схожі на наждачний папір, а якісь мають крихітні кратери. Проте всі вони були вручну вкриті тонким шаром скляних частинок, завдяки чому будинок блищить на сонці.

Тип відходів визначає відтінок і текстуру цегли. Колір може бути як фісташковим, так і наближеним до простого сірого. Щоб створити "трюфельний відтінок" для будинку на Манхеттені, довелося додати відходи зі сталеливарної промисловості.

Concrete обрала перероблену цеглу, тому що вона виглядає недосконалою. Це надає будівлі історичну точність та допомагає вписатися в навколишнє середовище.

У цього району така вибоїста і груба історія. Ми відчували, що хочемо створити зв'язок як із минулим, так і з майбутнім, – сказав засновник бюро Ерік'ян Вермелен.

Загалом, це дуже крута ідея та можливість позбуватися сміття. Точніше, дарувати йому нове життя.

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