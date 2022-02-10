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Мешканка Нідерландів перетворила старе зерносховище на крутий будинок
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Випускниця Нідерландської академії дизайну в Ейндховені Стелла ван Бірс збудувала маленьке та затишне житло зі старого металевого зерносховища. У такому мікробудинку два поверхи, де вдалося розмістити вітальню та спальню.
Зерносховище продавав один із місцевих фермерів. Стелла хотіла його купити, щоб спробувати перетворити на житловий простір. Власник споруди, дізнавшись про незвичайну ідею дівчини, вирішив віддати його безплатно, пише видання New Atlas.
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Сховище сягає заввишки 7 метрів. Його вичистили та перефарбували, зробили отвори під двері та вікна. Зверху додали прозорий люк, що дозволяє вибратися назовні.
Попри дефіцит доступної площі, у вітальні на першому поверсі є кілька комор, а на другому поверсі розмістили ліжко розміром 2 × 1,2 метра. Для пересування між рівнями передбачені сходи.
Будинок безумовно не призначений для постійного проживання. У ньому немає водопроводу, електрики або навіть належної ізоляції. Але при цьому він був побудований відповідно до голландських законів про планування "хижки туриста". Це означає, що його можна використовувати на законних підставах, здаючи в оренду на короткий термін усім охочим.
Заглядаючи у майбутнє, Стелла планує використати отриманий досвід, щоб продовжити розробку мікробудинків на основі зерносховищ та інших незвичайних об'єктів. Тож нам уже цікаво, якими будуть її наступні проєкти.
А ви б були не проти заночувати у такому будиночку?
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