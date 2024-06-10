На честь героя: у Львові відкрили мурал військового та поета Юрія Руфа

Цієї суботи, 8 червня, у Львові відкрили мурал на честь військового та поета Юрія Руфа. На ньому зображений сам військовий і цитата з його вірша.

Про це повідомив на своїй сторінці перший заступник міського голови Андрій Москаленко у Facebook.

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На одному з будинків у Сихівському районі Львова з’явився мурал на честь поета і військового Юрія Руфа, який загинув 1 квітня 2022 року у боях біля міста Попасна Луганської області.

Хтось знав Його особисто, хтось разом пішов захищати державу, а ще – хтось читав його книжки і брав участь у заходах або купував мерч Сила та інтелект. Те поєднання, яке найкраще характеризує Героя Юрія Руфа. Про нього знатимуть з памʼяті, яка живе в діях, назві вулиці, а відтепер – і муралі на рідному Сихові, – пише Андрій Москаленко.

Юрій Руф – український поет, громадський діяч, видавець, сценарист, засновник концептуального літературного проєкту "Дух Нації", що став впливовим у правому націоналістичному середовищі. Один із ідеологів українського наступального націоналізму та мілітарної rock-сцени.

Юрій Руф народився на Тернопільщині і від перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем на захист України. Воював у складі львівської 24-ї бригади. Загинув навесні 2022 року героїчно на Луганщині і відзначений нагородою "За мужність".

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