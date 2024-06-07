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Прем'єра документальної стрічки Ірини Цибух про дітей Донеччини та Луганщини

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Зйомки документального проєкту - фото 1
Зйомки документального проєкту / Суспільне Культура

Вчора, 6 червня, на Першому каналі Суспільного мовлення вперше показали документальну стрічку Ірини Цибух "Відстань". Головними героями фільму стали діти з Донецької та Луганської областей.

У стрічці йдеться про підлітків Донеччини та Луганщини, про побут, тривоги й досягнення у віддалених від мегаполісів місцях. Про це повідомило Суспільне Культура.

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Робота над проєктом почалася ще у жовтні 2021 року, за три місяці до початку повномасштабного вторгнення. У стрічці зібрано 16 інтерв'ю дітей з прифронтових громад. Це історії про їхнє життя, де вони фіксували думки, емоції та мрії.

Режисером став Сергій Жулін, який вперше поїхав на схід країни. Зйомки тривали 10 днів у різних містах і селах: Мар'їнка, Веселе, Покровськ, Золоте, Нью-Йорк.

Нам би усім хотілося, щоб вона сама презентувала свою роботу, сама розставила акценти, прийшла в студію. Цей показ – найменше, що ми можемо зробити у памʼять про цю її роботу. Неймовірно, скільки така молода людина встигла зробити важливого, – зазначила Ангеліна Карякіна, радниця голови правління Суспільного.

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Зйомки документального проєкту / Суспільне Культура

Жулін говорить, що Цибух була родом зі Львова, але "мала якийсь глибинний зв'язок" з Донеччиною та Луганщиною.

Пам'ятаю, як вона в один день після зйомок сказала мені: "Знаєш, інколи у мене таке враження, що в минулому житті я жила на Донбасі й працювала з простими роботягами", – згадує він.

Сергій Жулін розповів, що хоча Ірина повернулась у "Госпітальєри", вона продовжувала підтримувати зв'язок із дітьми та їхніми батьками.

Створення стрічки "Відстань" стало можливим завдяки підтримці, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Окремі думки та твердження, висловлені у фільмі, є авторськими і не обов'язково відображають погляди USAID та/або Уряду Сполучених Штатів Америки.

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Зйомки документального проєкту / Суспільне Культура

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Джерело: Суспільне Культура
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