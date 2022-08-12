Музика понад чотирьох століть: у Львові відбудеться фестиваль "Музика в старому Львові"

Останнім акордом мистецького львівського літа стане IX Міжнародний музичний фестиваль "Музика в старому Львові", який відбудеться впродовж 15-28 серпня. Цьогоріч в його межах сім унікальних подій, кожна з яких демонструватиме багатовимірність, різноманітність та унікальність музичної культури міста!

Основною концепцією цьогорічного, вже дев'ятого за порядком Міжнародного фестивалю "Музика в старому Львові" в рамках партнерської співпраці зі знаним фестивалем "Музика в старому Кракові", є представлення Львова як міста з особливим архітектурно-історичним ландшафтом, пам'ятками європейської культури та історії, традиціями, інтерактивними ідеями та креативними реаліями.

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Організатором фестивалю впродовж цих років незмінно є Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика, артдиректором – Сергій Бурко.

Цьогорічний фестиваль відбуватиметься в умовах російської агресії та воєнного стану в Україні. Якщо у попередні роки найбільш активними відвідувачами концертів були гості Львова та Кракова та місцеві шанувальники високої класики, то у цьому році до них також долучаться вимушені переселенці, яких прийняли Краків і Львів, і які як ніколи потребують розради та підтримки. Значно розшириться також географія запрошених музикантів, яких гості почують на концертах. На сценах давніх міст окрім польських солістів та колективів також виступлять виконавці з Києва, Харкова, Сіверськодонецька, Маріуполя, Івано-Франківська, Луганська та Львова.

IX Міжнародний фестиваль "Музика в старому Львові та Кракові" відкриється 15 серпня програмою камерної музики "Дотик Янгола" від знаних українських музикантів – скрипальки Богдани Півненко, піаністки Оксани Яремчук та віолончеліста і композитора Золтана Алмаші. Виконавці об'єднали для слухачів кращі твори сучасної української академічної музики, щоб продемонструвати, наскільки вона є різноманітною та багатогранною.

16 серпня у Концертному залі Людкевича із сольною програмою виступить київський флейтист Юрій Шутко. Подія матиме назву "Магія флейти" та розкриє музичне багатство цього інструменту завдяки музиці різних епох.

Також у рамках фестивалю харківський органіст Станіслав Калінін 20 серпня презентує сольну програму "Органна фантазія" із творів Йоганна Себастьяна Баха, Фелікса Мендельсона, Роберта Шумана, Ференца Ліста, а також композиції сучасного чеського митця Петра Ебена та німецького композитора та органіста Зіґфріда Карг-Елерта.

21 серпня свій авторський проєкт "На часі" на сцені Концертного залу Людкевича презентує київський баритон Станіслав Бадрак. Разом із львівським піаністом Мирославом Драганом вони виконають вокальні твори Миколи Лисенка, Лесі Дично і Валентина Сильвестрова.

24 серпня, у День Незалежності України, в Архикатедральному соборі Святого Юра виступить Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії (директор – Ігор Шаповалов). У період жорстокої повномасштабної війни, з якою росія прийшла на наші землі, цей День Незалежності для нас – це не лише гордість та найбільше національне свято, а можливість подякувати усім, хто боронить кожен клаптик нашої землі та усім, хто віддав життя за Україну.

26 серпня у Базиліці Найсвятішого Серця Господа Ісуса, що у Кракові, українські музиканти презентують відомий авторський проєкт Академічного камерного оркестру "Віртуози Львова" – "Три Моцарти". Концерт цілком складатиметься із творів трьох Моцартів: батька – Леопольда, який був чудовим музикантом, композитором та, без сумніву, прекрасним менеджером, сина – Вольфґанґа Амадея, одного із найпопулярніших композиторів сучасності, та внука – Франца Ксавера, або львівського Моцарта, адже більшу частину він жив і творив саме у цьому місті!

Їх творчі опуси прозвучать у виконанні знаної солістки Софії Соловій та Академічного камерного оркестру "Віртуози Львова". Диригуватимуть Народний артист України та артдиректор Фестивалю Сергій Бурко та заслужений діяч мистецтв України, керівник Маріупольського камерного оркестру "Ренесанс" Василь Крячок, яких поєднують десятиліття співпраці та успішних проєктів.

Дев'ятий Міжнародний фестиваль "Музика в старому Львові" завершиться 28 серпня у Концертному залі Людкевича Львівської національної філармонії за участі гостей з Івано-Франківська – Академічного камерного оркестру "Harmonia Mobile" (художній керівник та концертмейстер – Наталія Мандрика), який за майже 37 років своєї діяльності виступив 3000 концертів з у різних містах України та світу.

Оркестр запропонує слухачам вишукану програму під назвою "Adagio без війни", яка об'єднає музику понад чотирьох століть, починаючи від творчості геніїв бароко – Баха та Вівальді, та завершуючи творами сучасного композитора та артиста Івано-Франківської філармонії Арсена Бучинського. Вони символічно поєднають минуле з сучасністю, демонструючи те, що навіть у найскладніші часи музика допомагає та підтримує, фіксуючи миттєвості та емоції у звуках, стаючи таким чином своєрідним літописом для майбутніх поколінь…

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