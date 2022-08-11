На щорічному фестивалі в Німеччині прозвучать українські композиції написані під час війни

Українські музиканти закриють щорічний джазовий фестиваль в Німеччині, щоб перерахувати кошти на потреби ЗСУ. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У серпні на щорічному Німецькому джазовому фестивалі Cologne Jazz Week, який відбудеться у Кельні, цього року виступить Львівський академічний симфонічний оркестр "INSO-Львів" разом з відомою закордоном українською джазовою виконавицею Тамарою Лукашовою. На концерті артисти зі сцени зможуть на велику аудиторію донести правду про війну, закликати продовжувати підтримувати Україну.

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Під час музичної подорожі, слухачі почують українські народні пісні в аранжуванні Тамари, а також нові композиції, що написані та присвячені військовим подіям в Україні. Цей виступ є музичним фронтом, де завдяки музиці та вокалу артисти зможуть передати біль, який переживають українці більш як 5 місяців.

"INSO-Львів" перерахує 8 000 євро після виступу на потреби ЗСУ. Також, диригент оркестру Ярослав Шеремет весь гонорар передає на потреби військових.

"ІNSO-Львів" (International Symphony Orchestra) є справді одним із найкращих виразників того, що український культурний продукт вартий світового експорту і це з року у рік засвідчує його співпраця із всесвітньо відомими музикантами та диригентами.

Для наближення нашої перемоги кожен має працювати на своєму фронті. Ми – відповідальні за культурний! Дуже почесною та відповідальною місією на фестивалі є покази через музику всю трагедію цієї жорстокої війни. Також, справжнім сюрпризом для нас стала пропозиція від організаторів – закрити цьогорічний фестиваль. Для всіх нас це велика честь!" – говорить солістка Тамара Лукашова.

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