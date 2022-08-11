В Україні з'явилося видавництво тільки електронних книг

Українці скоро зможуть купувати електронні книги від видавництва Olean, яке спеціалізуватиметься виключно на такому форматі та на темах бізнесу, політики й психології. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Видавництво винятково електронних книг Olean планує презентувати перші 5 книг до кінця 2022 року. Про це повідомляє видання "Детектор Медіа".

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Видавництво Olean зараз веде перемовини з кількома польськими й мексиканським авторами, а також зосереджує свою увагу на книжкових ринках Іспанії, Франції, Мексики й Китаю.

Ми помітили, що на українському ринку переважають переклади ділової літератури з англійської мови, а от іспанські, мексиканські, польські, французькі, китайські автори, на нашу думку, несправедливо обділені увагою", – розповідають у видавництві.

Видавництво обрало саме електронний формат з декількох причин. По-перше, це робить вартість книг меншою, адже відсутні витрати на друк. По-друге, українці закордоном зможуть мати швидкий доступ до цих книг та читати рідною мовою. По-третє, гостро постає екологічне питання, а для електронних книг нема потреби вирубувати дерева.

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