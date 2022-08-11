На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Україні з'явилося видавництво тільки електронних книг
-
- 37
Українці скоро зможуть купувати електронні книги від видавництва Olean, яке спеціалізуватиметься виключно на такому форматі та на темах бізнесу, політики й психології. Читайте далі та дізнайтеся деталі!
Видавництво винятково електронних книг Olean планує презентувати перші 5 книг до кінця 2022 року. Про це повідомляє видання "Детектор Медіа".
І ще: Картину "Маріупольська Богоматір" продали на аукціоні за 22 тисячі доларів
Видавництво Olean зараз веде перемовини з кількома польськими й мексиканським авторами, а також зосереджує свою увагу на книжкових ринках Іспанії, Франції, Мексики й Китаю.
Ми помітили, що на українському ринку переважають переклади ділової літератури з англійської мови, а от іспанські, мексиканські, польські, французькі, китайські автори, на нашу думку, несправедливо обділені увагою", – розповідають у видавництві.
Видавництво обрало саме електронний формат з декількох причин. По-перше, це робить вартість книг меншою, адже відсутні витрати на друк. По-друге, українці закордоном зможуть мати швидкий доступ до цих книг та читати рідною мовою. По-третє, гостро постає екологічне питання, а для електронних книг нема потреби вирубувати дерева.
До теми: Дуля, борщ і вишиванка: українці створили емодзі, які можуть з'явитись на Android та iOS
- 11 серпня
-
20:50Колишня порноакторка Міа Халіфа розбурхала пікантною фотосесією – 18+
-
20:19Вчені пояснили, чому саме собаки стали найкращими друзями людей
-
19:50Чому помідори не можна тримати у холодильнику: багато хто зберігає томати неправильно
-
19:23Купуй квитки онлайн: Укрзалізниця створила власний мобільний додаток
-
18:51Слухають Лорак і Басту: Злата Огнєвіч кумедно показала, що її бісить – 18+
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:26Курс валют в обмінниках: в РНБО розповіли про основні фейки
-
17:55"Лише там, де ви цього не бачите": Хайді Клум здивувала своїм секретним умінням
-
17:27Як мотивувати себе: 6 дієвих порад
-
16:52Кінець ери перельотів по 10 євро: у Ryanair розповіли, як зміняться ціни
-
16:21Найоригінальніші авто, які люди зустрічали на вулицях – фото
-
15:58Мак повертається: коли в Україні знову запрацює McDonald’s
-
15:2212 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:51Спека послабне: яку погоду очікувати в Україні 12 серпня
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:22Смажені гострі крильця як у KFC: домашній рецепт від шеф-кухаря
-
13:52На щорічному фестивалі в Німеччині прозвучать українські композиції написані під час війни
-
13:22Ось як в Україні змінилися ціни на м'ясо за рік
-
12:54У Тернополі встановили першу в Україні сонячну батарею у формі соняха
-
12:21В Україні з'явилося видавництво тільки електронних книг
-
11:53У Лондоні висадять дерев на три мільйони фунтів, щоб боротися зі спекою
-
11:21Нова версія "Шикидим" і "Непереможна Україна": Віктор Павлік запрошує на концерт у Львові
-
10:54НБУ випустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Держспецзв'язку
-
10:22В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"
-
09:50Дударик розповів, на що збиратимуть кошти під час недільних заходів на підтримку ЗСУ
- 11 серпня
-
18:26Курс валют в обмінниках: в РНБО розповіли про основні фейки
-
15:58Мак повертається: коли в Україні знову запрацює McDonald’s
-
13:22Ось як в Україні змінилися ціни на м'ясо за рік
-
10:22В Україні з'явився застосунок про мінну безпеку "MineFree"
- 10 серпня
-
18:30Як приготувати ніжний печінковий паштет власноруч: рецепт з секретним інгредієнтом
-
15:51Дружина захисника Маріуполя розповіла, як евакуювалась з міста Марії
-
11:25Виплати від ООН для пенсіонерів: фейк чи реальна допомога
- 09 серпня
-
19:19Вибухи в Криму: у Міноборони креативно прокоментували ситуацію
-
15:51Чому українці повинні втікати з-під окупації: дівчина з Маріуполя навела вагомі аргументи
-
12:52У п'яти містах України з'являться станції якості повітря
-
09:51SHADU і MEYER презентували ремікс на пісню "Коли я"
- 08 серпня
-
19:45У яких випадках варто викликати "швидку": майже третина хворих телефонують на 103 даремно
-
17:55Що приготувати з кукурудзи: 3 прості та оригінальні рецепти
-
13:29Чи безпечно користуватись NFC у смартфоні: просте пояснення
-
10:27Похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 8 серпня
- 07 серпня
-
19:348 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:33Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 серпня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 06 серпня
-
11:39NK – Коли мине війна: Настя Каменських випустила нову пісню українською
- 05 серпня
-
19:51Як заморозити сливи на зиму: оригінальний спосіб
-
16:00В Україні рекордно подорожчав хліб: які ціни в супермаркетах
-
13:49ТЕСТ: Вгадай, чи існує такий смак пива
-
09:25Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
- 04 серпня
-
19:27Оля Цибульська в новому образі переспівала хіт Лободи українською – відео
-
15:51Нова українська музика: плейлист найкращих пісень за липень
-
12:53Мінцифри забезпечить Wi-Fi в укриттях закладів освіти: як долучитися до ініціативи