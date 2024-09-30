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Музичні новинки вересня 2024 – плейлист нових українських пісень
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Вересень був надзвичайно плідним на музичні прем'єри. Українські виконавці презентували як кліпи на свої пісні, так і альбоми. Справжньою несподіванкою стала платівка від Океану Ельзи.
Радіо МАКСИМУМ в одному матеріалі зібрав найкращі музичні релізи, які вийшли у вересні. Тут і дует від Jerry Heil та Юлії Саніної, і потужний альбом від DOROFEEVA, і ще ціла низка крутих пісень, які варті вашої уваги!
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Плейлист української музики за вересень
Додавайте до свого плейлиста пісні, які припали вам до душі. І нехай якісної, крутої української музики, яку ви слухаєте, буде більше!
Latexfauna – "Sweet"
Нова композиція "Sweet" вже доступна на всіх музичних платформах, а шанувальники оцінили трек у коментарях.
Якось директор гурту Боря здивувався, що в українській мові є таке слово "натщесерце". Зезюлєксус розчулився, що Борис проникся естетикою української мови й пообіцяв написати пісню зі словом "натщесерце,
– йдеться в описі відео.
KOLA – "ШІ"
Ця історія не лише про світ технологій, але й про реальні труднощі, з якими стикається кожен, намагаючись відкрити виражати емоції у світі, де комунікація часто відбувається через екрани. Пісня, наповнена легкою романтикою, водночас кидає виклик: чи зможемо ми зберегти людяність у світі, що все більше стає цифровим?
А які у вас відносини з ШІ? Світ цифрових технологій відкриває безмежні можливості, але що, коли на іншому боці екрана щось більше, ніж код? У пісні "ШІ" давайте замислимося: "Як знайти баланс між віртуальним і реальним світом?". Хоч це і жартівлива пісня, вона містить глибокі роздуми про наші відносини з технологіями,
– йдеться в описі до відео.
Monatik – "Назавжди"
Виконавець каже, що його нова відеоробота – це ніби подорож крізь час та простір. Монатік намагався поєднати минуле та сучасне. За його словами, трек "Назавжди" є одним найемоційніших та найатмосферніших у його репертуарі.
"Назавжди" – поки що одна із найбільш атмосферних пісень, які я коли-небудь писав! Біль втрати, біль розлуки, біль відстані. Відсутність душі поруч… Для того, щоб знайти сили повірити в те, що цей біль згасне, відстань зменшиться, а душа – повернеться потрібно подолати неабиякий шлях. Коли натхнення разом із музою міцно сплять, ритм серця мусить стати набагато гучнішим, аби вони прокинулися... Щоб вийти з пекла, знайти душу, побачити світло… Щоб залишитись в обіймах назавжди", – написав у своєму Instagram знаменитість.
Parfeniuk – "Вітер"
"Вітер" – це не просто пісня, а справжня історія кохання, розказана мовою музики. За словами артиста, він хотів створити щось особливе, що торкнулося б серця кожного слухача. Меланхолійний настрій композиції підкреслює глибину почуттів, які в ній закладені.
Додав трішки осені у ваші навушники. Хотілось зробити такий меланхолійний хук, який буде пасувати під цю пору,
– ділиться своїми враженнями Parfeniuk.
MamaRika – "Кажани"
MamaRika впевнена, що пісня "Кажани" допоможе кожному втекти від проблем сьогодення та стати безтурботним хоча б на декілька хвилин. І саме цю ідею вони разом із командою втілили в кліпі, де ліричні герої покинули все і всіх, та поринули у світ, де їх лише двоє.
У моїй творчості за останній час цей трек – ковток свіжого повітря. Він дарує легкість і безтурботність, нагадує нам про теплі моменти цього літа та дає надію, що наступне – буде ще кращим. Кажани – спогад про перше кохання, коли ти щиро любиш свою половинку, а усе інше не має сенсу,
– прокоментувала трек MamaRika.
Schmalgauzen – "Втомлена стріт"
На відміну від попереднього альбому з латинськими мотивами, тут гурт використав більше стилістики R&B, альтернативи й речитатив.
Усі треки створювали для нової вистави "Маттіа Паскаль. Опера відтінків". Це вистава про співака міланського кабаре Маттіа Паскаля і його товариша піаніста-акомпаніатора Франца. Згідно із сюжетом, вони шукають сценічну історію для цього вечора й намагаються розібратися, чи їхня реальність дійсна, чи є вигадкою автора цієї історії.
У нашій дебютній виставі "Твій Віль" була романтизація образів вина, моря, жінок. Натомість "Опера відтінків" більш конкретна й трагічна. Але трагічність має різноманітну палітру відтінків почуттів, тому хтось може побачити в ній комедію,
– каже соліст гурту Михайло Матюхін.
Антитіла – "Вдома"
Нова пісня "Вдома" занурить у ностальгію за рідними місцями. Щоб створити кліп команда мандрувала цілий тиждень різними куточками України й зняла кадри з відомих і маловідомих місць Батьківщини. Артисти побували у Тернополі, Одесі, Харкові, Києві, Львові, Херсоні й інших менших містах і селах.
Фронтмен гурту Тарас Тополя розповів, цю пісню було створено, щоб "кожен, хто буде її слухати, відчув тепло всередині". Вона, за його словами, зігріє душу що військовому, що людині, яка в час війни живе в Україні, що тимчасовому переселенцю.
Маша Кондратенко – "Дим"
Меланхолійна історія про спогади, від яких одночасно тепло й боляче. Пісня про особисте розчарування та чесна розповідь, що сьогодні відгукується багатьом українцям, у яких осінь забрала спокій, плани на майбутнє, землю під ногами, життя.
Я написала цю пісню кілька років тому, після того, як хлопець кинув мене на мій день народження. Непоганий початок для історії справжньої драма квін, правда? Але "Дим" не лише про розставання, а й про те, що ми ніколи не знаємо, що у людини всередині. Можна посміхатись, танцювати, випускати іронічні пісні, але відчувати абсолютну порожнечу. Так було зі мною,
– розповідає Маша Кондратенко.
Jerry Heil та Julia Sanina – "WABI-SABI"
На створення та запис пісні у виконавиць пішло всього півтори години. Як зазначає Юлія Саніна, для неї це був дуже цікавий досвід написання твору з іншою авторкою.
Мені дуже подобається бачення та почерк Яни, плюс вона чудово відчуває себе в ролі саундпродюсера – окрім самої пісні, відчуває й аранжування,
– сказала вона.
Усе почалося за розмовою в чайній, коли Jerry Heil дізналася про японський вислів wabi-sabi. Це філософія, яка вчить задовольнятися малим і пояснює: ніщо не вічне, проте ніщо й не зникає.
FIЇNKA – "Курва"
Нова пісня FIЇNKA базується на гуцульських традиціях, зокрема на жанрі сороміцьких співанок, які є важливою частиною культурної спадщини регіону.
В основі моїх пісень гуцульські мотиви, мелодії часом співанки. Але жодного разу я не використала сороміцьку співанку. Сороміцьке – цілий пласт культури у гуцулів. Це суміш надзвичайно гострої іронії та філософії, яка є тілько на Гуцульщині. Найпорєдніша ґаздині має свою улюблену сороміцьку співанку. Мої улюблені "про курвів,
– пояснює артистка.
Співачка підкреслює, що нова пісня розрахована на аудиторію, яка цінує сарказм та іронію.
Джамала – "Arafat Dağindan"
Кліп має багатошарову символіку, де Джамала зображає паломництво кримськотатарського народу, який постійно шукає своє місце через численні вигнання. У ролику Джамала звертається до особистих спогадів, розповідаючи історію своєї прабабусі Назилхан.
День, коли моя прабабуся Назилхан відійшла у вічність, я запам’ятала назавжди. Вона прокинулася і запитала у моєї мами: який сьогодні день? "Бугунь джума (сьогодні п’ятниця). Сьогодні я помру". Вона попросила маму приготувати їй іфахаш і з’їла всю порцію. Потім покликала сусідку, вони прочитали молитву, і вона померла…
– розповіла Джамала, представляючи пісню.
Слухайте також інші новинки вересня:
OTOY – альбом "8 роздумів"
TVORCHI – альбом "Planet X"
Океан Ельзи – альбом "Той день"
Тіна Кароль – "Лірика"
DOROFEEVA – альбом "HEARTBEAT"
alyona alyona та KLER – "Тільки в твоїх обіймах"
Олександр Положинський і Тарас Петриненко – "Час"
KALUSH і Krasna Tysha – "Тиші немає"
DIBROVA – "Одна на все життя"
Ann in Black – "Осінь здивуй мене"
Діти інженерів – "Тікай"
ТУЧА – "Ураган"
YAGODA & Макс Леонов – "Трава"
Діана Глостер – "Шоколад"
NAPEREXRESTI – "На повторі"
STASYA – "Упаду, піднімусь"
AMARIIA – "Heart Of Stone"
Angela – "Троянда"
NANA – "Шанси"
Міша Правильний і DANTES – "Честер"
ROSEQUIT – "Без тебе"
Сусіди Стерплять – "Я втрачаю голову"
Саша Чемеров – "Мовчи"
KRYLATA – "Під каштаном"
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