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Кінопрем'єри жовтні 2024 – найкращі нові фільми, які варто переглянути
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Жовтень буде багатим на круті та довгоочікувані кінопрем'єри. Гайда знайомитись з переліком стрічок, які покажуть на великих екранах. Заплануйте свій похід у кіно у цьому місяці!
На нас очікує вихід продовження "Джокера", а також "Венома". Крім того, буде чимало українського кіно, зокрема довгоочікуваний фільм "БожеВільні". Естети також зможуть насолодитись "Кольором граната" від Сергія Параджанова. Гайда знайомитись з усіма стрічками, які покажуть у жовтні, у матеріалі Радіо МАКСИМУМ!
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Джокер. Божевілля на двох
- Оригінальна назва мовою фільму: Joker: Folie à Deux
- Жанр: Трилер, Кримінал, Драма
- Країна: США
- Режисер: Тодд Філліпс
- У головних ролях: Хоакін Фенікс ("Джокер", "Гладіатор"), Леді Ґаґа ("Народження зірки", "Дім Ґуччі"), Зазі Бітц ("Джокер", "Дедпул 2", Брендан Ґлісон ("Ірландець", "Банші Інішерина") та інші.
- Тривалість: 148 хвилин
- Коли: з 2 жовтня 2024
Джокер. Божевілля на двох, дивитись трейлер фільму онлайн:
Артур Флек (Хоакін Фенікс) проводив одноманітні, схожі один на одний дні у психлікарні, допоки не побачив Харлін Квінзель (Леді Ґаґа). Життя обох засяяло новою надією, а світ довкола наповнився зцілюючою музикою.
Кримінальна драма та трилер "Джокер: Божевілля на двох" є прямим продовженням фільму "Джокер", що вийшов у 2019 році. У прокаті стрічка зібрала понад мільярд доларів при бюджеті у близько $60 млн. Хоча перший фільм і не передбачав продовження, зрештою усі учасники процесу погодились, що доречно працювати над другою частиною. До своїх ролей повернулись Хоакін Фенікс та Зазі Бітц. Скотт Сільвер та Тодд Філліпис знову написали сценарій, а Філліпс посів режисерське крісло. Очікується, що у новому «Джокері» прозвучить близько 15 пісень, більшість з яких є каверами відомих композицій, а також є кілька спеціально написаних творів. Над музикою працювала ісландська композиторка Гільдур Ґуднадоттір, яка отримала "Оскар" за музику до першого фільму.
Колір граната
- Оригінальна назва мовою фільму: Նռան գույնը
- Жанр: Біографічний, Драма
- Країна: радянська Вірменія
- Режисер: Сергій Параджанов
- У головних ролях: Софіко Чіаурелі ("Мелодії Верійського кварталу"), Спартак Багашвілі ("Тіні забутих предків"), Мелкон Алекян, Вілен Галстян.
- Тривалість: 79 хвилин
- Коли: з 3 жовтня 2024
Колір граната, дивитись трейлер фільму онлайн:
Показ відреставрованої версії фільму "Колір граната" присвятили до 100-річчя з дня народження режисера Сергія Параджанова. Вже вдруге в історії ЮНЕСКО проголошує рік Сергія Параджанова – вперше це сталось у 2004 році.
Реставрація стрічки була виконана Кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna. За цю роботу Мартін Скорсезе здобув премію Інституту Параджанова-Вартанова 2014 року.
Життя вірменського поета Саят-Нова, від дитинства до смерті: духовний шлях, мистецькі напрацювання та внутрішні конфлікти зробили його головним ліриком. Він – майстер містифікації, який сам потрапив у свої пастки.
Підйомна сила
- Оригінальна назва мовою фільму: Підйомна сила
- Жанр: Документальний, Військовий
- Країна: Україна
- Режисер: Олександр Стратієнко
- Тривалість: 91 хвилина
- Коли: з 10 жовтня 2024
Підйомна сила, дивитись трейлер фільму онлайн:
"Підйомна сила" – перший повнометражний фільм від української авіаційної команди AEROTIM, який розповідає про неймовірну роботу армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, справжніх "крил" піхоти. Уперше розказані історії відважних пілотів-вертолітників – про критичні моменти перших днів війни, сміливі та смертельно небезпечні операції з рейдами в тил ворога. Очікуйте захоплюючих повітряних зйомок у форматі "air-to-air" та унікальних кадрів, яких ще ніхто не бачив, а також ексклюзивних інтерв’ю з героями документальної стрічки.
УЧЕНЬ. Історія Трампа
- Оригінальна назва мовою фільму: The Apprentice
- Жанр: Байопік, Драма, Комедія, Біографічний
- Країна: Канада, США, Ірландія
- Режисер: Алі Аббасі
- У головних ролях: Себастіан Стен, Джеремі Стронг, Марія Бакалова, Мартін Донован.
- Тривалість: 120 хвилин
- Коли: з 17 жовтня 2024
УЧЕНЬ. Історія Трампа, дивитись трейлер фільму онлайн:
Нью-Йорк, 70-80-ті роки минулого століття. Дональд (Себастіан Стен) – амбітний син "короля нетрів" Френка Трампа, наймає одіозного адвоката та консультанта Роя Кона (Джеремі Стронг). Молодий Трамп хоче не тільки врятувати імперію батька, а й побудувати власну. І містер Кон навчить свого учня "головним принципам" політичного життя: атакуй, нічого не визнавай і завжди перемагай, за будь-яку ціну.
Веном: Останній танець
- Оригінальна назва мовою фільму: Venom: The Last Dance
- Жанр: Екшн, Фантастика
- Країна: США
- Режисер: Келлі Марсел
- У головних ролях: Том Гарді ("Веном", "Шалений Макс: Дорога гніву"), Чиветел Еджіофор ("12 років рабства", "Доктор Стрендж"), Джуно Темпл ("Тед Лассо", "Спокута").
- Тривалість: 120 хвилин
- Коли: з 23 жовтня 2024
Веном: Останній танець, дивитись трейлер фільму онлайн:
Том Гарді в образі Венома – одного з найяскравіших персонажів Marvel – повертається на великі екрани в останньому фільмі трилогії! Після подій попередньої частини Едді та Веном змушені тікати, адже тепер їх переслідує два світи, які закручують усе в одну павутину. Тож вони повинні прийняти доленосне рішення, яке стане їхнім останнім танцем.
БожеВільні
- Оригінальна назва мовою фільму: БожеВільні
- Жанр: Трилер, Драма
- Країна: Україна
- Режисер: Денис Тарасов
- У головних ролях: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин та інші. Композитор: Хоссейн Мірзаголі.
- Тривалість: 120 хвилин
- Коли: з 31 жовтня 2024
БожеВільні, дивитись трейлер фільму онлайн:
1970-і роки. Андрій Довженко – молода, творча, волелюбна людина, стикається зі страшною правдою. Отримавши за любов до забороненої в СРСР західної рок-музики, клеймо "антирадянський елемент" і потрапивши в лещата жорстокої радянської системи, він з’ясовує, що більшість обвинувачених за такою ж статтею, відправляються не до в’язниці, а до психіатричних лікарень спеціального типу, отримуючи в якості приговору, вигаданий в кабінетах КДБ, діагноз "млявоплинна шизофренія". Андрій потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Перед ним постає непростий вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи кинути виклик системі, ставши на шлях боротьби із нею.
Час жити
- Оригінальна назва мовою фільму: We Live in Time
- Жанр: Драма, Романтика, Комедія, Мелодрама
- Країна: Великобританія, США, Франція
- Режисер: Джон Краулі
- У головних ролях: Ендрю Ґарфілд, Флоренс П'ю, Адам Джеймс, Марама Корлетт.
- Тривалість: 120 хвилин
- Коли: з 31 жовтня 2024
Час жити дивитись трейлер фільму онлайн:
Перспективна шеф-кухарка Алмут (Флоренс П’ю) випадково збиває машиною Тобіаса (Ендрю Гарфілд). Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей, і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об’єднує абсолютно несхожих між собою людей.
Інші кінопрем'єри жовтня:
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- Моя геройська академія. Ти наступний
- Тут і там
- Прекрасна недосконалість
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