Кінопрем'єри жовтні 2024 – найкращі нові фільми, які варто переглянути

Жовтень буде багатим на круті та довгоочікувані кінопрем'єри. Гайда знайомитись з переліком стрічок, які покажуть на великих екранах. Заплануйте свій похід у кіно у цьому місяці!

На нас очікує вихід продовження "Джокера", а також "Венома". Крім того, буде чимало українського кіно, зокрема довгоочікуваний фільм "БожеВільні". Естети також зможуть насолодитись "Кольором граната" від Сергія Параджанова. Гайда знайомитись з усіма стрічками, які покажуть у жовтні, у матеріалі Радіо МАКСИМУМ!

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Джокер. Божевілля на двох

Оригінальна назва мовою фільму: Joker: Folie à Deux

Joker: Folie à Deux Жанр: Трилер, Кримінал, Драма

Трилер, Кримінал, Драма Країна: США

США Режисер: Тодд Філліпс

Тодд Філліпс У головних ролях: Хоакін Фенікс ("Джокер", "Гладіатор"), Леді Ґаґа ("Народження зірки", "Дім Ґуччі"), Зазі Бітц ("Джокер", "Дедпул 2", Брендан Ґлісон ("Ірландець", "Банші Інішерина") та інші.

Хоакін Фенікс ("Джокер", "Гладіатор"), Леді Ґаґа ("Народження зірки", "Дім Ґуччі"), Зазі Бітц ("Джокер", "Дедпул 2", Брендан Ґлісон ("Ірландець", "Банші Інішерина") та інші. Тривалість: 148 хвилин

148 хвилин Коли: з 2 жовтня 2024

Джокер. Божевілля на двох, дивитись трейлер фільму онлайн:

Артур Флек (Хоакін Фенікс) проводив одноманітні, схожі один на одний дні у психлікарні, допоки не побачив Харлін Квінзель (Леді Ґаґа). Життя обох засяяло новою надією, а світ довкола наповнився зцілюючою музикою.

Кримінальна драма та трилер "Джокер: Божевілля на двох" є прямим продовженням фільму "Джокер", що вийшов у 2019 році. У прокаті стрічка зібрала понад мільярд доларів при бюджеті у близько $60 млн. Хоча перший фільм і не передбачав продовження, зрештою усі учасники процесу погодились, що доречно працювати над другою частиною. До своїх ролей повернулись Хоакін Фенікс та Зазі Бітц. Скотт Сільвер та Тодд Філліпис знову написали сценарій, а Філліпс посів режисерське крісло. Очікується, що у новому «Джокері» прозвучить близько 15 пісень, більшість з яких є каверами відомих композицій, а також є кілька спеціально написаних творів. Над музикою працювала ісландська композиторка Гільдур Ґуднадоттір, яка отримала "Оскар" за музику до першого фільму.

Колір граната

Оригінальна назва мовою фільму: Նռան գույնը

Նռան գույնը Жанр: Біографічний, Драма

Біографічний, Драма Країна: радянська Вірменія

радянська Вірменія Режисер: Сергій Параджанов

Сергій Параджанов У головних ролях: Софіко Чіаурелі ("Мелодії Верійського кварталу"), Спартак Багашвілі ("Тіні забутих предків"), Мелкон Алекян, Вілен Галстян.

Софіко Чіаурелі ("Мелодії Верійського кварталу"), Спартак Багашвілі ("Тіні забутих предків"), Мелкон Алекян, Вілен Галстян. Тривалість: 79 хвилин

79 хвилин Коли: з 3 жовтня 2024

Колір граната, дивитись трейлер фільму онлайн:

Показ відреставрованої версії фільму "Колір граната" присвятили до 100-річчя з дня народження режисера Сергія Параджанова. Вже вдруге в історії ЮНЕСКО проголошує рік Сергія Параджанова – вперше це сталось у 2004 році.

Реставрація стрічки була виконана Кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna. За цю роботу Мартін Скорсезе здобув премію Інституту Параджанова-Вартанова 2014 року.

Життя вірменського поета Саят-Нова, від дитинства до смерті: духовний шлях, мистецькі напрацювання та внутрішні конфлікти зробили його головним ліриком. Він – майстер містифікації, який сам потрапив у свої пастки.

Підйомна сила

Оригінальна назва мовою фільму: Підйомна сила

Підйомна сила Жанр: Документальний, Військовий

Документальний, Військовий Країна: Україна

Україна Режисер: Олександр Стратієнко

Олександр Стратієнко Тривалість: 91 хвилина

91 хвилина Коли: з 10 жовтня 2024

Підйомна сила, дивитись трейлер фільму онлайн:

"Підйомна сила" – перший повнометражний фільм від української авіаційної команди AEROTIM, який розповідає про неймовірну роботу армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, справжніх "крил" піхоти. Уперше розказані історії відважних пілотів-вертолітників – про критичні моменти перших днів війни, сміливі та смертельно небезпечні операції з рейдами в тил ворога. Очікуйте захоплюючих повітряних зйомок у форматі "air-to-air" та унікальних кадрів, яких ще ніхто не бачив, а також ексклюзивних інтерв’ю з героями документальної стрічки.

УЧЕНЬ. Історія Трампа

Оригінальна назва мовою фільму: The Apprentice

The Apprentice Жанр: Байопік, Драма, Комедія, Біографічний

Байопік, Драма, Комедія, Біографічний Країна: Канада, США, Ірландія

Канада, США, Ірландія Режисер: Алі Аббасі

Алі Аббасі У головних ролях: Себастіан Стен, Джеремі Стронг, Марія Бакалова, Мартін Донован.

Себастіан Стен, Джеремі Стронг, Марія Бакалова, Мартін Донован. Тривалість: 120 хвилин

120 хвилин Коли: з 17 жовтня 2024

УЧЕНЬ. Історія Трампа, дивитись трейлер фільму онлайн:

Нью-Йорк, 70-80-ті роки минулого століття. Дональд (Себастіан Стен) – амбітний син "короля нетрів" Френка Трампа, наймає одіозного адвоката та консультанта Роя Кона (Джеремі Стронг). Молодий Трамп хоче не тільки врятувати імперію батька, а й побудувати власну. І містер Кон навчить свого учня "головним принципам" політичного життя: атакуй, нічого не визнавай і завжди перемагай, за будь-яку ціну.

Веном: Останній танець

Оригінальна назва мовою фільму: Venom: The Last Dance

Venom: The Last Dance Жанр: Екшн, Фантастика

Екшн, Фантастика Країна: США

США Режисер: Келлі Марсел

Келлі Марсел У головних ролях: Том Гарді ("Веном", "Шалений Макс: Дорога гніву"), Чиветел Еджіофор ("12 років рабства", "Доктор Стрендж"), Джуно Темпл ("Тед Лассо", "Спокута").

Том Гарді ("Веном", "Шалений Макс: Дорога гніву"), Чиветел Еджіофор ("12 років рабства", "Доктор Стрендж"), Джуно Темпл ("Тед Лассо", "Спокута"). Тривалість: 120 хвилин

120 хвилин Коли: з 23 жовтня 2024

Веном: Останній танець, дивитись трейлер фільму онлайн:

Том Гарді в образі Венома – одного з найяскравіших персонажів Marvel – повертається на великі екрани в останньому фільмі трилогії! Після подій попередньої частини Едді та Веном змушені тікати, адже тепер їх переслідує два світи, які закручують усе в одну павутину. Тож вони повинні прийняти доленосне рішення, яке стане їхнім останнім танцем.

БожеВільні

Оригінальна назва мовою фільму: БожеВільні

БожеВільні Жанр: Трилер, Драма

Трилер, Драма Країна: Україна

Україна Режисер: Денис Тарасов

Денис Тарасов У головних ролях: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин та інші. Композитор: Хоссейн Мірзаголі.

Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин та інші. Композитор: Хоссейн Мірзаголі. Тривалість: 120 хвилин

120 хвилин Коли: з 31 жовтня 2024

БожеВільні, дивитись трейлер фільму онлайн:

1970-і роки. Андрій Довженко – молода, творча, волелюбна людина, стикається зі страшною правдою. Отримавши за любов до забороненої в СРСР західної рок-музики, клеймо "антирадянський елемент" і потрапивши в лещата жорстокої радянської системи, він з’ясовує, що більшість обвинувачених за такою ж статтею, відправляються не до в’язниці, а до психіатричних лікарень спеціального типу, отримуючи в якості приговору, вигаданий в кабінетах КДБ, діагноз "млявоплинна шизофренія". Андрій потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Перед ним постає непростий вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи кинути виклик системі, ставши на шлях боротьби із нею.

Час жити

Оригінальна назва мовою фільму: We Live in Time

We Live in Time Жанр: Драма, Романтика, Комедія, Мелодрама

Драма, Романтика, Комедія, Мелодрама Країна: Великобританія, США, Франція

Великобританія, США, Франція Режисер: Джон Краулі

Джон Краулі У головних ролях: Ендрю Ґарфілд, Флоренс П'ю, Адам Джеймс, Марама Корлетт.

Ендрю Ґарфілд, Флоренс П'ю, Адам Джеймс, Марама Корлетт. Тривалість: 120 хвилин

120 хвилин Коли: з 31 жовтня 2024

Час жити дивитись трейлер фільму онлайн:

Перспективна шеф-кухарка Алмут (Флоренс П’ю) випадково збиває машиною Тобіаса (Ендрю Гарфілд). Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей, і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об’єднує абсолютно несхожих між собою людей.

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