Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Кінопрем'єри жовтні 2024 – найкращі нові фільми, які варто переглянути

  • 541
Які фільми покажуть у кінотеатрах у жовтні - фото 1
Які фільми покажуть у кінотеатрах у жовтні / Колаж

Жовтень буде багатим на круті та довгоочікувані кінопрем'єри. Гайда знайомитись з переліком стрічок, які покажуть на великих екранах. Заплануйте свій похід у кіно у цьому місяці!

На нас очікує вихід продовження "Джокера", а також "Венома". Крім того, буде чимало українського кіно, зокрема довгоочікуваний фільм "БожеВільні". Естети також зможуть насолодитись "Кольором граната" від Сергія Параджанова. Гайда знайомитись з усіма стрічками, які покажуть у жовтні, у матеріалі Радіо МАКСИМУМ!

Читайте також: Українська режисерка Анна Бурячкова екранізує "Тигролови" Івана Багряного

Джокер. Божевілля на двох

  • Оригінальна назва мовою фільму: Joker: Folie à Deux
  • Жанр: Трилер, Кримінал, Драма
  • Країна: США
  • Режисер: Тодд Філліпс
  • У головних ролях: Хоакін Фенікс ("Джокер", "Гладіатор"), Леді Ґаґа ("Народження зірки", "Дім Ґуччі"), Зазі Бітц ("Джокер", "Дедпул 2", Брендан Ґлісон ("Ірландець", "Банші Інішерина") та інші.
  • Тривалість: 148 хвилин
  • Коли: з 2 жовтня 2024

Джокер. Божевілля на двох, дивитись трейлер фільму онлайн:

Артур Флек (Хоакін Фенікс) проводив одноманітні, схожі один на одний дні у психлікарні, допоки не побачив Харлін Квінзель (Леді Ґаґа). Життя обох засяяло новою надією, а світ довкола наповнився зцілюючою музикою.

Кримінальна драма та трилер "Джокер: Божевілля на двох" є прямим продовженням фільму "Джокер", що вийшов у 2019 році. У прокаті стрічка зібрала понад мільярд доларів при бюджеті у близько $60 млн. Хоча перший фільм і не передбачав продовження, зрештою усі учасники процесу погодились, що доречно працювати над другою частиною. До своїх ролей повернулись Хоакін Фенікс та Зазі Бітц. Скотт Сільвер та Тодд Філліпис знову написали сценарій, а Філліпс посів режисерське крісло. Очікується, що у новому «Джокері» прозвучить близько 15 пісень, більшість з яких є каверами відомих композицій, а також є кілька спеціально написаних творів. Над музикою працювала ісландська композиторка Гільдур Ґуднадоттір, яка отримала "Оскар" за музику до першого фільму.

Колір граната

  • Оригінальна назва мовою фільму: Նռան գույնը
  • Жанр: Біографічний, Драма
  • Країна: радянська Вірменія
  • Режисер: Сергій Параджанов
  • У головних ролях: Софіко Чіаурелі ("Мелодії Верійського кварталу"), Спартак Багашвілі ("Тіні забутих предків"), Мелкон Алекян, Вілен Галстян.
  • Тривалість: 79 хвилин
  • Коли: з 3 жовтня 2024

Колір граната, дивитись трейлер фільму онлайн:

Показ відреставрованої версії фільму "Колір граната" присвятили до 100-річчя з дня народження режисера Сергія Параджанова. Вже вдруге в історії ЮНЕСКО проголошує рік Сергія Параджанова – вперше це сталось у 2004 році.

Реставрація стрічки була виконана Кінофондом Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna. За цю роботу Мартін Скорсезе здобув премію Інституту Параджанова-Вартанова 2014 року.

Життя вірменського поета Саят-Нова, від дитинства до смерті: духовний шлях, мистецькі напрацювання та внутрішні конфлікти зробили його головним ліриком. Він – майстер містифікації, який сам потрапив у свої пастки.

Підйомна сила

  • Оригінальна назва мовою фільму: Підйомна сила
  • Жанр: Документальний, Військовий
  • Країна: Україна
  • Режисер: Олександр Стратієнко
  • Тривалість: 91 хвилина
  • Коли: з 10 жовтня 2024

Підйомна сила, дивитись трейлер фільму онлайн:

"Підйомна сила" – перший повнометражний фільм від української авіаційної команди AEROTIM, який розповідає про неймовірну роботу армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, справжніх "крил" піхоти. Уперше розказані історії відважних пілотів-вертолітників – про критичні моменти перших днів війни, сміливі та смертельно небезпечні операції з рейдами в тил ворога. Очікуйте захоплюючих повітряних зйомок у форматі "air-to-air" та унікальних кадрів, яких ще ніхто не бачив, а також ексклюзивних інтерв’ю з героями документальної стрічки.

УЧЕНЬ. Історія Трампа

  • Оригінальна назва мовою фільму: The Apprentice
  • Жанр: Байопік, Драма, Комедія, Біографічний
  • Країна: Канада, США, Ірландія
  • Режисер: Алі Аббасі
  • У головних ролях: Себастіан Стен, Джеремі Стронг, Марія Бакалова, Мартін Донован.
  • Тривалість: 120 хвилин
  • Коли: з 17 жовтня 2024

УЧЕНЬ. Історія Трампа, дивитись трейлер фільму онлайн:

Нью-Йорк, 70-80-ті роки минулого століття. Дональд (Себастіан Стен) – амбітний син "короля нетрів" Френка Трампа, наймає одіозного адвоката та консультанта Роя Кона (Джеремі Стронг). Молодий Трамп хоче не тільки врятувати імперію батька, а й побудувати власну. І містер Кон навчить свого учня "головним принципам" політичного життя: атакуй, нічого не визнавай і завжди перемагай, за будь-яку ціну.

Веном: Останній танець

  • Оригінальна назва мовою фільму: Venom: The Last Dance
  • Жанр: Екшн, Фантастика
  • Країна: США
  • Режисер: Келлі Марсел
  • У головних ролях: Том Гарді ("Веном", "Шалений Макс: Дорога гніву"), Чиветел Еджіофор ("12 років рабства", "Доктор Стрендж"), Джуно Темпл ("Тед Лассо", "Спокута").
  • Тривалість: 120 хвилин
  • Коли: з 23 жовтня 2024

Веном: Останній танець, дивитись трейлер фільму онлайн:

Том Гарді в образі Венома – одного з найяскравіших персонажів Marvel – повертається на великі екрани в останньому фільмі трилогії! Після подій попередньої частини Едді та Веном змушені тікати, адже тепер їх переслідує два світи, які закручують усе в одну павутину. Тож вони повинні прийняти доленосне рішення, яке стане їхнім останнім танцем.

БожеВільні

  • Оригінальна назва мовою фільму: БожеВільні
  • Жанр: Трилер, Драма
  • Країна: Україна
  • Режисер: Денис Тарасов
  • У головних ролях: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин та інші. Композитор: Хоссейн Мірзаголі.
  • Тривалість: 120 хвилин
  • Коли: з 31 жовтня 2024

БожеВільні, дивитись трейлер фільму онлайн:

1970-і роки. Андрій Довженко – молода, творча, волелюбна людина, стикається зі страшною правдою. Отримавши за любов до забороненої в СРСР західної рок-музики, клеймо "антирадянський елемент" і потрапивши в лещата жорстокої радянської системи, він з’ясовує, що більшість обвинувачених за такою ж статтею, відправляються не до в’язниці, а до психіатричних лікарень спеціального типу, отримуючи в якості приговору, вигаданий в кабінетах КДБ, діагноз "млявоплинна шизофренія". Андрій потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Перед ним постає непростий вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися до сім’ї чи кинути виклик системі, ставши на шлях боротьби із нею.

Час жити

  • Оригінальна назва мовою фільму: We Live in Time
  • Жанр: Драма, Романтика, Комедія, Мелодрама
  • Країна: Великобританія, США, Франція
  • Режисер: Джон Краулі
  • У головних ролях: Ендрю Ґарфілд, Флоренс П'ю, Адам Джеймс, Марама Корлетт.
  • Тривалість: 120 хвилин
  • Коли: з 31 жовтня 2024

Час жити дивитись трейлер фільму онлайн:

Перспективна шеф-кухарка Алмут (Флоренс П’ю) випадково збиває машиною Тобіаса (Ендрю Гарфілд). Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей, і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об’єднує абсолютно несхожих між собою людей.

Інші кінопрем'єри жовтня:

  • До кінця світу
  • Робокар ПОЛІ: Історія порятунку в пустелі
  • Бешкетний учень рятує планету!
  • Субстанція
  • Хижий ліс
  • Моя геройська академія. Ти наступний
  • Тут і там
  • Прекрасна недосконалість
  • Скейтуй-танцюй
  • Дикий робот
  • Усміхайся 2
  • Земля після
  • Код "Чорна канарка"
  • Deep Purple: They All Came Down to Montreux
  • Жага до життя
  • 200% Вовк
  • Спокуслива пропозиція
  • Втеча на вікенд

Це цікаво: Кіноманам приготуватись: популярний мультфільм "Думками навиворіт" матиме продовження

пропозиції партнерів
Новини