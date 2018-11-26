Мурахи виявилися ще розумнішими

За останні роки з'явилося чимало прикладів "мурашиної медицини" – адаптацій, які дозволяють цим соціальним комахам справлятися з хворобами і травмами, неминучими при їх звичній скупченості і регулярних конфліктах з сусідами.

Так, виявлено здатність мурашок виготовляти зі смоли протигрибковий засіб і лікувати поранених солдатів, повертаючи їх до ладу. Ще одну сторону "медицини мурах" розкриває нова стаття, опублікована в журналі Science.

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Наталі Строемейт (Nathalie Stroeymeyt) і її колеги з Лозаннського університету досліджували поведінку чорних садових мурах (Lasius niger) у лабораторії за допомогою відеокамер з системою, здатною автоматично відстежувати переміщення окремих особин.

Майже всі мурахи в гнізді виконують одне з двох завдань: пошук і збір припасів або турбота про житло та потомство. Зрозуміло, що "добувачі" частіше контактують із зовнішнім світом і підхоплюють інфекції, але з тими, хто залишається всередині гнізда, вони контактують нечасто.

Мурашки практикують ізоляцію від здорових особин / Domovod

Щоб змоделювати таку ситуацію, вчені обприскали деяких мурах паразитичними грибками Metarhizium brunneum. Їх спори через кілька днів активувалися: грибок проникає в організм, заражаючи його і в підсумку вбиває. Однак вчені помітили, що ще до того, як у мурах, які "підчепили" інфекцію почали проявлятися перші ознаки хвороби, їх відділили від жителів самого мурашника – з його безцінними личинками – стало ще більш суворим.

Заражені мурахи самі змінювали свою поведінку, проводячи більше часу якомога далі від гнізда та рідко контактуючи навіть з іншими розвідниками. Відчувши небезпеку, ті також починали рідше з'являтися в мурашнику, а "няньки" перенесли деякі личинки глибше в захищені кімнати.

Комп'ютерні симуляції підтвердили, що введення таких "екстрених заходів" дійсно сильно уповільнює поширення інфекції в колонії. Разом з тим залишається незрозумілим, як саме мурашки розпізнають інфекцію.

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