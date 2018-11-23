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Вчені шукають спосіб замінити собак у пошуку контрабанди

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Вчені визначили рецептори, найбільш придатні для виявлення запахів - фото 1
Вчені визначили рецептори, найбільш придатні для виявлення запахів / investingbb

Фахівці зробили перший крок до створення пристрою, який можна буде використовувати для виявлення вибухових речовин, наркотиків та іншої контрабанди.

Для створення "електронного носа" вчені запропонували використовувати стовбурові клітини тварин.

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Для створення прототипу "електронного носа" вчені працювали з нюховими рецепторами мишей. Як відзначають фахівці, 5% генів мишей контролюють роботу нюхових рецепторів (люди для цього використовують тільки 2% генів).

Фахівці створили рідку середу, яка починала світитися під час хімічної реакції (наприклад, при контакті з ароматичним з'єднанням). Також вчені визначили рецептори, найбільш придатні для виявлення запахів заборонених речовин, наприклад, кокаїну.

Як відзначають автори дослідження, попереду ще багато роботи, перш ніж їм вдасться встановити конкретні рецептори, найбільш сприйнятливі до тих чи інших запахів. Але головне, вченим вдалося довести, що такий підхід можна використовувати для створення "електронного носа".

Вчені шукають спосіб замінити собак у пошуку контрабанди - фото 290869
Вчені шукають спосіб замінити собак у пошуку контрабанди

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Джерело: eurekalert
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