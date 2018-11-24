Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини

Наукові співробітники Піттсбурзького університету дізналися, що зниження активності білка клото є причиною, по якій м'язи втрачають здатність до загоєннюяв міру старіння. Вони також випробували препарат, здатний поліпшити регенерацію, і відкрили таким чином новий спосіб боротьби з фізичним старінням

Повідомляється, що підвищена активність білка клото збільшує тривалість життя у експериментальних тварин, а дефіцит молекули провокує прискорене старіння. Нещодавно було показано, що молекула захищає мозок від запальних реакцій і запобігає розвитку старечих захворювань центральної нервової системи Крім того, зниження активності клото сприяє дисфункції мітохондрій.

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Знайдено спосіб продовжити життя людини

Під час експерименту використовувалися лабораторні миші з мутацією в гені клото. Піддослідним тваринам вводився спеціальний препарат, який підтримував функції мітохондрій в нормальному стані. За підсумками експерименту з'ясувалося, що ті миші, які отримували ліки, швидко покращували регенераційні процеси в пошкоджених м'язах, що підтримують скелет. Міцність і пружність нарощеної м'язової тканини була нічим не гірше, ніж у звичайних мишей.

За словами вчених, цей метод допоможе відновленню літніх людей, які пережили травму або операцію на м'язах. Однак поки що препарат залишається суто експериментальним.

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