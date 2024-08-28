МОЗ закликає звернути увагу на 5 фактів про ліки, які не варто ігнорувати

У сучасному світі багато людей все ще вірять у різні міфи про ліки та лікування. Ці помилкові уявлення можуть призвести до серйозних наслідків для здоров'я.

Тому варто розвіяти найпоширеніші з них і звернути увагу на важливі факти, які допоможуть вам краще дбати про своє здоров'я. На низ звернули увагу на сторінці МОЗ у фейсбуці.

Читайте також: Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні

Антибіотики – не панацея

Одним із найпоширеніших міфів є переконання, що антибіотики можуть вилікувати будь-яку хворобу. Насправді, ці препарати ефективні лише проти бактеріальних інфекцій. Вони абсолютно не діють на віруси, як-от COVID-19 чи грип. Використання антибіотиків при вірусних захворюваннях не тільки марне, але й може сприяти розвитку стійкості бактерій до цих ліків у майбутньому.

Звертайте увагу на термін придатності ліків

Ще одна важлива деталь – це термін придатності ліків. З плином часу під впливом зовнішніх факторів хімічний склад медикаментів може змінюватися, що призводить до зниження їх ефективності або навіть небезпечності. Використання ліків після закінчення терміну придатності може бути шкідливим для вашого здоров'я, тому важливо завжди перевіряти дату на упаковці перед тим, як приймати препарат.

Ділити таблетки – не завжди безпечно

Деякі таблетки можна розділити на частини, але це не стосується всіх препаратів. Зазвичай, на таблетки, які можна ділити, нанесена спеціальна лінія. Якщо така лінія відсутня, ділити таблетку без консультації з лікарем не варто. Це може бути небезпечно, особливо якщо йдеться про таблетки з захисним покриттям, яке захищає шлунок від подразнення.

Не припиняйте лікування самовільно

Важливо дотримуватися рекомендацій лікаря щодо тривалості лікування. Навіть якщо ви почуваєтеся краще, завчасне припинення прийому ліків, наприклад, антибіотиків, може призвести до того, що бактерії адаптуються і вироблять стійкість до препарату. Наступного разу лікування може виявитися менш ефективним. Якщо ви відчуваєте поліпшення, зверніться до лікаря для можливого коригування дози, але не припиняйте лікування самовільно.



Варто пропити курс таблеток повністю / Фото DrobotDean

Ліки, які допомогли іншій людині, не обов'язково підходять вам

Навіть якщо у вас схожі симптоми з кимось іншим, це не означає, що вам підходить те саме лікування. Багато захворювань можуть мати подібні симптоми, але при цьому бути зовсім різними за природою. Тільки лікар може точно визначити ваш діагноз і призначити оптимальне лікування.

Це цікаво: Пережити найскладніше: 13 причин ніколи не опускати руки

Запам'ятайте ці факти і дбайте про своє здоров'я відповідально. Адже правильно підібране лікування – це запорука вашого швидкого одужання та здорового життя.