Пережити найскладніше: 13 причин ніколи не опускати руки

Інколи у складний період в житті хочеться здатись і перестати боротись. Адже здається, що нічого не має сенсу та нічого не покращить ситуацію. Проте така думка згубна і неправильна.

Радіо Максимум у новому матеріалі розповідає 13 причин ніколи не опускати руки.

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Зібрали причини та надихаючі приклади, які не дозволять вам опустити руки навіть у найскладніші моменти.



1. Поки ти живий – все можливо

Є тільки одна поважна причина перестати боротися – це смерть. Поки ти живий (здоровий і вільний), в тебе є можливість робити все для того, щоб досягнути успіху.

2. Будь реалістом

Шанс опанувати щось нове з першого разу мізерний, потрібен час, щоб навчитися. Окрім цього, ти робитимеш помилки, на яких потрібно вчитись.

3. Будь наполеглевий, як Майкл Джордан

Майкл Джордан – мабуть, найкращий баскетболіст усіх часів. Він вважає, що його успіх можливий лише через невдачі. Він просто ніколи не здавався, навіть тоді, коли знав, що пропустив 300 кидків і багато разів пропускав вирішальний. Проте кожен раз, коли Джордан падав, він знаходив сили знову піднятись.

4. Май волю до життя, як Ленс Армстронг

У Ленса Армсторнга лікарі діагностували рак, він поширювався по всьому тілу. Ракові клітини в легенях були за розміром як м’ячі для гольфу, однак, незважаючи на це, він подолав хворобу і став єдиним спортсменом, який фінішував першим в загальному заліку "Тур де Франс" шість разів поспіль.

5. Засвой гасло Мухаммеда Алі

"Літай як метелик, жали як бджола" – це гасло Мухаммеда Алі, одного із найкращих боксерів світу. На його рахунку тільки 5 програшів і 56 перемог.

Він став чемпіоном світу серед професіоналів у важкій вазі, і цей титул вигравав тричі.

6. Згадай історію людини, чий вчинок ліг в ідею марафону

У стародавні часи, коли перси висадилися на береги Греції, в Спарту був відправлений посланець, щоб попросити допомоги в боротьбі з персами. Він був єдиною надією на порятунок.

Легенда свідчить, що за два дні цей чоловік пройшов 240 кілометрів, а потім пробіг ще 40, щоб сповістити про перемогу греків над персами. Правда, після цього він помер на місці від виснаження. Однак, суть в тому, що коли випробування, які випали на вашу долю, здаються занадто складними і хочеться здатися, згадайте цю історію.

7. Витягуй себе з дна, як Кріс Гарднер

Дивились фільм "В гонитві за щастям"? Він знятий на основі реальних подій з життя Кріса Гарднера – людини, якій вдалось піднятись із самих низів (не маючи ні роботи, ні житла, ні їжі) до мільйонера. Якщо закрадається ідея кинути все, до чого прагнеш, подивись цей фільм!

8. Залишайся вірним своїм принципам, як Нельсон Мандела

Нельсон Мандела боровся за справедливість та свободу в Південній Африці і 20 років провів у в’язниці за свої погляди, від яких не відмовився навіть в обмін на свободу.

9. Знай, що ти сильний

Ти сильніший, ніж тобі здається. Однієї маленької невдачі недостатньо, щоб зупинятись на шляху до досягнення цілі. Як і наступних 10, 100 або 1000 невдач.

10. Доведи собі, що ти можеш

Ти не хочеш, щоб про тебе говорили як про слабку людину, того, хто постійно здається? Тоді іди, та доведи собі і всьому світу, що це не про тебе. Ти можеш досягнути того, чого хочеш. Єдиний шанс, коли ти можеш зазнати невдачі – це здатись.

11. Хтось робив це раніше?

Якщо хтось інший міг це зробити, то ти теж. Навіть якщо це була одна єдина людина в світі, яка досягла того, чого хочеш ти. Це має бути для тебе вагомою причиною, щоб не здаватись.

12. Вір в свої мрії

Не варто недооцінювати свої можливості! В житті ти будеш зустрічати багато людей, які намагатимуться зробити все, щоб ти не прогресував, тому скажуть, що тобі хочеться неможливого.

13. Ти потрібен своїй сім’ї та друзям

Дозволь близьким людям стати для тебе джерелом натхнення і мотивації. Можливо, тобі доведеться спробувати інший підхід в досягненні мети, але не здавайся!

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