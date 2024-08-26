Магнітні бурі у вересні 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні

Вересень 2024 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Ми підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на ваше самопочуття у вересні!

Вересень почнеться для українців з магнітної бурі, але незначної потужності. Разом з тим під кінець першого місяця осені слід бути готовим до того, що буде потужне магнітне збурення. Все це матиме вплив на самопочуття не лише тих, хто надзвичайно метеочутливий. Дізнайтесь на Радіо МАКСИМУМ, в які дні будуть магнітні бурі, щоб бути обачними!

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Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у вересні:

Календар магнітних бур на вересень 2024 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

З 1 по 3 вересня на українців очікує затяжна магнітна буря. Правда, вона буде слабкою.

на українців очікує затяжна магнітна буря. Правда, вона буде слабкою. А от уже 10 вересня слід очікувати на ще одну магнітну бурю. Вона вже має бути середньою по силі.

слід очікувати на ще одну магнітну бурю. Вона вже має бути середньою по силі. Натомість на сильну магнітну бурю слід очікувати наприкінці місяця – 26 вересня.

Звернімо увагу, що впродовж вересня дати конкретних магнітних бур можуть змінюватися. Ми ж назвали орієнтовні, від яких варто відштовхуватися, та які слід звертати увагу метеочутливим людям.

Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!

ПОРАДИ, ЯК ПЕРЕЖИТИ МАГНІТНІ БУРІ У ВЕРЕСНІ 2024:

Уважно слідкуйте за самопочуттям. Магнітні бурі можуть викликати головний біль, втому, дратівливість та загальне нездужання. Якщо ви відчуваєте ці симптоми, зробіть перерву та відпочиньте.

Вживайте достатньо води. Під час магнітних бур важливо підтримувати водний баланс організму. Пийте більше води, щоб уникнути зневоднення, що може посилити симптоми.

Обмежте фізичне навантаження. Уникайте важких фізичних вправ і стресових ситуацій. Замість цього віддайте перевагу легким прогулянкам на свіжому повітрі або йозі.

Дотримуйтеся здорового харчування. Вживайте легку та корисну їжу, багату на вітаміни та мінерали. Фрукти, овочі та горіхи допоможуть підтримати організм під час магнітної бурі.

Зменште час перед екраном. Магнітні бурі можуть впливати на нервову систему, тому обмежте час, проведений перед комп’ютером, телевізором або смартфоном.

Захистіть себе від стресу. Медитація, релаксаційні техніки та достатній сон допоможуть знизити рівень стресу і краще перенести магнітну бурю.

Уникайте вживання алкоголю та кофеїну. Ці речовини можуть погіршити симптоми магнітної бурі, тому краще обмежити їх вживання в ці дні.

Приймайте ліки за потреби. Якщо у вас є хронічні захворювання, переконайтеся, що ви приймаєте всі необхідні ліки. Під час магнітних бур можливе загострення хронічних хвороб.

І не забувайте слухати улюблене Радіо МАКСИМУМ, щоб завжди мати хороший настрій.

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