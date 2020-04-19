Молитва на Великдень для освячення пасок вдома та благословення столу

Через карантин Великдень 2020 українці відзначають вдома, тож освятити паски також потрібно самостійно. В ПЦУ та УГКЦ розповіли, які молитви слід читати вірянам під час благословення святкового столу на Пасху.

Щоб не наражати себе та інших на небезпеку інфікуватись коронавірусом, українські храми закликали всіх вірян святкувати Великдень 2020 вдома. Для цього Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква транслюють святкові богослужіння онлайн.

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Саме під час літургії віряни мають змогу освятити великодній кошик. Зробити це варто у день Воскресіння Христового: після прочитання відповідних молитов про благословення у храмах ПЦУ закликає прихожан самостійно окропити паски свяченою водою.

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України Сергій Мельник закликає прочитати молитви разом зі священниками під час відправи.

Молитва на благословення хліба

Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благоволи освятити хліб цей Твоїм святим духовним благословенням, щоб був він усім, що споживають його, на спасення душі, на здоров'я тілесне і захист проти всіх недуг, всякого ворожого підступу.

Милістю і щедротами єдинородного Сина Твого, що з Ним благословен єси, з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословення пасхального агнця й іншої м'ясної поживи

Споглянь, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, на агнця цього й на всю іншу м’ясну поживу, благослови й освяти їх, як благословив і освятив єси агнця, що його Тобі привів вірний Авраам, і агнця, що його Тобі Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його звелів єси заколоти для сина блудного, що знову повернувся до Тебе. І як той сподобився насолодитися Твоєю ласкою, так і ми від Тебе, цих благословенних і освячених страв споживаючи, Твоє благословення зі здоров’ям всі одержимо, чесного ради хреста Твого й тридневного з мертвих воскресення.

Бо Ти є істинна Пожива й Податель благ, все благословляєш і освячуєш, Христе Боже наш, і Тобі славу возсилаємо з безначальним Твоїм Отцем і пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на благословення молочної й іншої поживи

Владико Господи Боже наш, що все сотворив, благослови сир, молоко, яйця й іншу поживу, й нас збережи у благості Твоїй, щоб ми, насолоджуючись цими Твоїми щедро поданими дарами, наситились і невимовної твоєї благости, ради пресвітлого з мертвих тридневного воскресення Господа нашого Ісуса Христа. Бо Твоя є влада, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

УГКЦ пропонує після перегляду Божественної Літургії накрити стіл, посередині поставити свічку, біля неї – паску та інші страви. Коли вся сім'я збереться навколо столу, голова сім'ї має урочисто запалити свічку на столі та виголосити молитву для благословення столу на Великдень. Чин молитовного сніданку розпрацював священник Львівської Архиєпархії УГКЦ о. Микола Добруцький:

Христе, світло істинне, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ! Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Твоєї Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

Опісля господар промовляє або співає рівно:

Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас (під час цього всі творять на собі знак хреста)

Всі відповідають співом: Амінь.

Тоді разом співаємо тропар Пасхи:

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. (тричі)

Опісля читаємо уривок із Євангелія від Марка (16:1−8).

Перед початком читання господар дому: Читання Святого Євангелія від Марка!

Всі мовлять або співають: Слава Тобі, Господи, слава Тобі!

Читання може звершити господар дому або хтось із родини:

У той час, як минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова, та Саломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано-вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою: — Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякались. Він до них промовив: — Не бійтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп’ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Та ви йдіть, скажіть його учням і Петрові, що він випередить вас у Галилеї: там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися.

Всі мовлять або співають: Слава Тобі, Господи, слава Тобі!

Після читання співаємо (на 6-ий глас) або мовимо:

Воскресіння Христове бачивши,* поклонімось святому Господу Ісусові,* єдиному безгрішному.* Хресту твоєму поклоняємось, Христе,* і святе воскресіння твоє величаємо і славимо,* бо ти Бог наш,* крім тебе іншого не знаємо,* ім’я твоє призиваємо.* Прийдіть, усі вірні,* поклонімось святому Христовому воскресенню,* це бо прийшла через хрест радість усьому світові.* Завжди благословляючи Господа,* славимо воскресення Його,* бо, розп’яття перетерпівши,* Він смертю смерть переміг.

Тоді господар дому мовить молитву благословення страв:

Владико Святий, Отче Вседержителю, Предвічний Боже, благослови нас і цю трапезу, яку маємо спожити, щоб, підкріпившись нею, ми могли проповідувати з мертвих воскресіння Твого Єдинородного Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, що з Ним благословен єси, з пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.

Усі відповідають співом: Амінь.

Після цього старший із родини виголошує радісним голосом:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Усі присутні відповідають:

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

І всі сідають до святкової Пасхальної трапези.

Після трапези всією родиною співаємо:

Ангел сповіщав Благодатній: Чистая Діво, радуйся, і знову кажу: Радуйся, твій Син воскрес тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув він; люди, веселітеся. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава бо Господня на Тобі возсіяла. Радій нині і веселися, Сіоне, а Ти, Чистая, красуйся, Богородице, востанням рождення Твого.

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