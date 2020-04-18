Великодні богослужіння онлайн: дивитись трансляцію ПЦУ, УГКЦ та УПЦ МП

Великдень 2020 ми відзначаємо в умовах карантину, тож дивитись святкові богослужіння варто в онлайн або по телеканалах. До вашої уваги трансляція з головних храмів ПЦУ, УГКЦ та УПЦ МП. Христос Воскрес!

Щоб усі віряни змогли відсвяткувати Великдень 2020, попри карантин та обмеження на перебування в храмах, українські церкви транслюють святкове богослужіння онлайн. Залишайтесь вдома і ви та дивіться разом з усіма літургії з нагоди Воскресіння Христового.

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Богослужіння Православної церкви України онлайн

Пасхальну службу ПЦУ відправить у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Богослужіння стартує 18 квітня о 23:00 та триватиме до 3:00 19 квітня. Також літургія транслюватиметься на телеканалах: 1+1, UA:Перший, 24-й, "Прямий", 5-й, Еспресо TV, ТРК "Київ", 33-й. Почути богослужіння можна і на хвилях Українського радіо.

"Залишаючись на свято Воскресіння Господнього вдома і переглядаючи богослужіння онлайн, пам'ятайте, що ваша родина – це мала Церква, а ваш дім – малий храм Божий. Наповніть глибиною, сенсом і величчю свята свої оселі, адже любов і благодать Божа ширяться та діють всюди. Не варто сприймати трансляцію Пасхального богослужіння чи інших служб як видовище чи розвагу. Кожен вірний, хто перебуває у час богослужіння вдома, нехай слухає трансляцію і звершує молитву перед іконою, перебуваючи у домі як у храмі, додержуючи звичайних правил участі у храмовому богослужінні. Організуйте вдома власний молитовний куточок з іконами, Біблією, лампадкою та молитовником, приділяйте більшу увагу особистій молитві вранці, ввечері та впродовж дня, читанню духовно-повчальних книг, настанов та проповідей", – наставляє вірних Митрополит Епіфаній.

Літургія Української греко-католицької церкви

Святкове богослужіння у Патріаршому соборі УГКЦ розпочнеться 19 квітня о 7:30 і завершиться близько 11:00.

"Ми цьогоріч святкуємо Пасху по-особливому, – каже предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав і додає, – аби пережити глибше цю подію, пригадаймо собі, як і коли вперше апостоли зустріли Воскреслого Христа. Як його найближчі учні сприйняли вістку про Христове Воскресіння. Вони не були в храмі, розповів він, не були біля гробу, а були в домі за закритими дверима зі страху перед юдеями, як пише нам про це Святе Євангеліє. І там у домашніх просторах за зачиненими дверима вони зустрічають свого Воскреслого Спасителя. Він проходить крізь замкнені двері, стає посеред них і каже їм: Мир вам!".

Служба Української православної церкви Московського патріархату

Трансляція великодньої служби з Києво-Печерської лаври УПЦ МП почнеться 18 квітня о 23:00 і триватиме до 3:00 19 квітня.

Дивитись святкові літургії на Великдень можна також по ТБ:

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