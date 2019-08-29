На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Моделі 90-х: як змінилася білява амазонка Ребека Ромейн (18+)
-
- 1089
Блакитноока красуня, модель, актриса прославилася завдяки ролі Містик у супергеройському бойовику Люди Ікс. Час не владний над білявою амазонкою з Каліфорнії. Пропонуємо вам подивитися, як Ребека Ромейн виглядає сьогодні у свої 46 років!
Міцна сім'я і любов батьків, щасливе дитинство перетворили Ребеку на веселу і доброзичливу дитину. У школі комунікабельну і відкриту дівчинку називали "Веселою гігантською блондинкою": зріст 14-річної Ромейн досяг модельних 1,79 метра. Закінчивши школу, дівчина стала студенткою Каліфорнійського університету, де вивчала музику і зробила перші кроки в шоу-бізнесі: Ребека брала участь у талант-шоу.
Читайте також: Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
У модельний бізнес Ребека Ромейн прийшла у 19 років. Спочатку струнка блондинка рекламувала білизну і купальники. Незабаром блакитноока красуня вийшла на подіум, де представляла одяг світових брендів поруч із зірками Кейт Мосс, Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл.
У 23 роки Ребека залишила університет, робота в модельному агентстві відбирала у неї весь час. Кар'єра манекенниці стрімко розвивалася: дівчина роз'їжджала зйомками, виходила на подіуми Парижа, Мілана та Лондона. Знімки Ромейн з'явилися в модних глянцях Elle та Vogue. 2,5 роки Ребека прожила в Парижі і стала обличчям дому Victoria's Secret.
Перша роль у кіно дісталася красуні в 1999 році, коли її запросили на зйомки шпигунської пародійної комедії про Остіна Пауерса, де, щоправда, Ребеці не довелося перевтілюватися: вона зіграла саму себе. Приваблива зовнішність актриси не залишилася непоміченою, багато чоловічих журналів присуджували їй звання найкрасивішої жінки. Ребека двічі, в 1997 і 1999 роках, була номінована журналом GQ як жінка року.
Гарячі фото Ребеки Ромейн 18+
Свою найвідомішу роль Ребека зіграла у фільмі Люди Ікс, де її героїнею була Містик, синій мутант з коміксу Брайана Сінгера. Костюм для зйомок складався з синьої фарби для боді-арту і синтетичних накладок. Цю ж роль Ребека зіграла і в сиквелах фільму Люди Ікс 2 і Люди Ікс: Остання битва. Ще актриса спробувала себе у ролі ведучої шоу на MTV, знімалася в серіалі Друзі та інших проєктах. Потім Ребека знялася у купі фільмів і серіалів. Серед них Фатальна жінка Брайана де Пальми, Інший, Роллербол, Каратель.
Ребека Ромейн – справжня ікона моди 90-х. Саме тоді модельний світ поглинула всеосяжна любов до блондинистих і блакитнооких. І Ребека зі своєю нордичною зовнішністю вписалася в ті стандарти ідеально. І поки образ блондинок вдало продавався, красуня мала успіх.
Зараз на сторінці в Інстаграмі Ребека тішить фоловерів і шанувальників свіжими сімейними фото, з яких видно, що життя її цілком щасливе. У 2017 році Ребека з чоловіком відзначила 10 річницю подружнього життя. Джеррі О'Коннелл зізнався в інтерв'ю журналістам, що закоханий зараз у чарівну дружину так само, як і в перший день знайомства.
І ще: Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)
-
21:20Обраний новий міністр охорони здоров'я: хто замінить Супрун
-
21:14Як популярність у школі впливає на подальше життя: цікаве дослідження
-
21:0130 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Як вирощують найдорожчу в світі спецію
-
20:42Porsche представила електричний болід для дебютного сезону у Формулі-Е
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:2253-річна Холлі Беррі спокусила шанувальників апетитними формами
-
20:15Новий Кабінет міністрів України: відомий склад уряду Гончарука
-
19:51Відверті знімки Мерилін Монро, яких ніхто ніколи не бачив
-
19:42Уляна Супрун написала заяву на звільнення і дала поради новому уряду
-
19:26Apple більше не підслуховуватиме вас за допомогою Siri
-
19:10Жеребкування Ліги Чемпіонів: з ким зіграє Шахтар у груповому етапі ЛЧ
-
18:52Ось хто познайомив Меган Маркл і принца Гаррі
-
18:45Як перестати брехати: 5 простих кроків
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:34Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів
-
18:20Сплячий на колінах Богдан: найкращі меми з соцмереж
-
18:13Олександр Скічко склав присягу: якими є перші кроки новообраного нардепа
-
18:01Гороскоп на 30 серпня 2019: Терези та Діви відірвуться на повну
-
17:56Гравці Шахтаря спрогнозували результати жеребкування ЛЧ
-
17:43Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України: біографія нового глави Кабміну
-
17:42Молодий Папа: Джуд Лоу у плавках розбурхав мережу в новому тизері серіалу
-
17:25Скоро осінь: продукти для покращення імунітету
-
17:14Представлено Redmi Note 8: потужна начинка за смішні гроші
-
16:55Колишня Володимира Кличка блиснула у відвертій сукні
-
20:15Новий Кабінет міністрів України: відомий склад уряду Гончарука
-
17:43Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України: біографія нового глави Кабміну
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася білява амазонка Ребека Ромейн (18+)
-
15:32Дмитро Разумков – новий голова Верховної Ради України: біографія обраного спікера
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, яке це море!
-
13:00Верховна Рада онлайн: трансляція першого засідання парламенту 9 скликання
-
12:02Шоумени і спортсмени у Верховній Раді: фото новоспечених зіркових нардепів
-
11:00ТЕСТ: Що ви знаєте про Майкла Джексона?
-
09:50Гаряча українська модель Ася Мікович показала провокативні кадри і вимагає ремонту мостів
-
07:14Погода в Україні 29 серпня: у яких областях відчутно похолоднішає
- 28 серпня
-
21:50Зранку чи ввечері: чим особливий секс у різну пору доби
-
18:40Танці з зірками 2019: Влад Яма назвав трьох претендентів на "кубок Комарова"
-
17:24Чому надзвичайно корисно обійматися щодня
-
13:15ТОП-5 гаджетів, які мають бути у кожного школяра
-
10:24Найкраща музика серпня: плейлист нових хітів для гарного настрою
-
07:13Погода в Україні 28 серпня: у цих областях можливі дощі
- 27 серпня
-
21:455 ознак, які свідчать про вашу сексуальну сумісність
-
18:53Time назвав найкращі місця світу для мандрівників
-
16:21Фото акторів з фільму Бетховен тоді і зараз
-
14:10ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
-
12:15Чоловіча мода 90-х: український блогер розповів, як стильно носити ретроодяг
-
07:19Погода в Україні 27 серпня: спека у розпалі
- 26 серпня
-
21:55Як роздягнути дівчину так, щоб ваша ніч стала для неї незабутньою
-
19:255 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення
-
15:42Названо недорогі п'ятизіркові готелі: ціни вас однозначно вразять