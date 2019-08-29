Моделі 90-х: як змінилася білява амазонка Ребека Ромейн (18+)

Блакитноока красуня, модель, актриса прославилася завдяки ролі Містик у супергеройському бойовику Люди Ікс. Час не владний над білявою амазонкою з Каліфорнії. Пропонуємо вам подивитися, як Ребека Ромейн виглядає сьогодні у свої 46 років!

Міцна сім'я і любов батьків, щасливе дитинство перетворили Ребеку на веселу і доброзичливу дитину. У школі комунікабельну і відкриту дівчинку називали "Веселою гігантською блондинкою": зріст 14-річної Ромейн досяг модельних 1,79 метра. Закінчивши школу, дівчина стала студенткою Каліфорнійського університету, де вивчала музику і зробила перші кроки в шоу-бізнесі: Ребека брала участь у талант-шоу.

Читайте також: Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)

У модельний бізнес Ребека Ромейн прийшла у 19 років. Спочатку струнка блондинка рекламувала білизну і купальники. Незабаром блакитноока красуня вийшла на подіум, де представляла одяг світових брендів поруч із зірками Кейт Мосс, Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл.

У 23 роки Ребека залишила університет, робота в модельному агентстві відбирала у неї весь час. Кар'єра манекенниці стрімко розвивалася: дівчина роз'їжджала зйомками, виходила на подіуми Парижа, Мілана та Лондона. Знімки Ромейн з'явилися в модних глянцях Elle та Vogue. 2,5 роки Ребека прожила в Парижі і стала обличчям дому Victoria's Secret.

Перша роль у кіно дісталася красуні в 1999 році, коли її запросили на зйомки шпигунської пародійної комедії про Остіна Пауерса, де, щоправда, Ребеці не довелося перевтілюватися: вона зіграла саму себе. Приваблива зовнішність актриси не залишилася непоміченою, багато чоловічих журналів присуджували їй звання найкрасивішої жінки. Ребека двічі, в 1997 і 1999 роках, була номінована журналом GQ як жінка року.

Гарячі фото Ребеки Ромейн 18+

Свою найвідомішу роль Ребека зіграла у фільмі Люди Ікс, де її героїнею була Містик, синій мутант з коміксу Брайана Сінгера. Костюм для зйомок складався з синьої фарби для боді-арту і синтетичних накладок. Цю ж роль Ребека зіграла і в сиквелах фільму Люди Ікс 2 і Люди Ікс: Остання битва. Ще актриса спробувала себе у ролі ведучої шоу на MTV, знімалася в серіалі Друзі та інших проєктах. Потім Ребека знялася у купі фільмів і серіалів. Серед них Фатальна жінка Брайана де Пальми, Інший, Роллербол, Каратель.

Ребека Ромейн – справжня ікона моди 90-х. Саме тоді модельний світ поглинула всеосяжна любов до блондинистих і блакитнооких. І Ребека зі своєю нордичною зовнішністю вписалася в ті стандарти ідеально. І поки образ блондинок вдало продавався, красуня мала успіх.

Зараз на сторінці в Інстаграмі Ребека тішить фоловерів і шанувальників свіжими сімейними фото, з яких видно, що життя її цілком щасливе. У 2017 році Ребека з чоловіком відзначила 10 річницю подружнього життя. Джеррі О'Коннелл зізнався в інтерв'ю журналістам, що закоханий зараз у чарівну дружину так само, як і в перший день знайомства.

І ще: Моделі 90-х: як змінилася ангел Victoria's Secret Карен Мюлдер (18+)