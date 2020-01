Moby – Power Is Taken: новий кліп з протистоянням владі

Знаменитий електронник Moby потішив прихильників серйозним кліпом на не менш серйозний сингл "Power Is Taken" (Відібрана влада), який увійде в його нову платівку "All Visible Objects". Відзначимо, що свіжий альбом вийде у світ вже у березні.

Moby вирішив, що всі гроші з платівки віддасть на благодійність: організаціям, які захищають екологію, тварин, свободи людей, комітету медицини та інституту правильного харчування.

І трек "Power Is Taken", і кліп на нього підіймають гострі соціальні проблеми та показують протистояння активістів.

