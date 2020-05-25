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З Днем філолога 2020: найкращі привітання та картинки на свято

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Вітальна картинка філологу

25 травня знавці мови відзначають своє професійне свято – у День філолога. Цього дня не забудьте привітати всіх, кого надихає любов до Слова: викладачів, студентів, учителів, редакторів та інших. Ось найкращі привітання і картинки для них!

У багатьох країнах світу День філолога відзначають саме 25 травня – після Дня слов'янської писемності та культури, коли вшановують укладачів слов'янської абетки Кирила і Мефодія.

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День філолога – свято не лише тих, для кого ця наука є покликанням, професією чи діяльністю, але й усіх, хто любить Слово та розуміє його важливість; усіх, хто вивчає мову і навчає мови інших.

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Ілюстрація / pixabay

Філологія (від грец. φίλος – любов і грец. λόγος – слово, учення) – це сукупність гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру народу з текстів, зафіксованих у різних джерелах усного й писемного мовлення.

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pixabay

Привітання з Днем філолога у віршах і прозі

***

Нехай у День філолога забудуться
Проблеми та складні ситуації.
І всі мрії, як у казці, збудуться,
Навіть без знаків пунктуації.
Нехай завжди вам підкоряються
Всі мови без винятку
І сонце з неба усміхається,
І кожен день буде в достатку!

***

Граматика, фонетика
І чистих звуків дзвін
Філологам хорошим
Приємніше, ніж сон.
Сьогодні День філолога,
Тож вітаємо вас всіх,
Бажаємо всього найкращого,
Нехай вас чекає успіх!

***

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай у твоєму житті буде якнайменше помилок, а близькі тішать милозвучною та грамотною мовою. Успіхів та нових звершень!

***

Хай ваші пера ніколи не всихають, хай вам легко нагоджуються влучні слова, а ваші тексти хай завжди лунають, як пісня!

***

Бажаю Вам успіхів і здоров'я, радості та щастя! Ваша робота і Ваші зусилля відкривають для нас нові горизонти, збагачують і надають особливу яскравість для всього нашого суспільного життя! З Днем філолога!

Картинки і прикольні листівки на День філолога

Жартівлива картинка філологам - фото 406074
Жартівлива картинка філологам / Кіт Інжир
Прикольна відкритка для філолога - фото 406073
Прикольна відкритка для філолога / Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України
Гарна листівка до дня філолога - фото 406070
Гарна листівка до дня філолога
Поздоровлення мовознавцям - фото 406075
Поздоровлення мовознавцям
Вітання з Днем філолога - фото 406072
Вітання з Днем філолога

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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