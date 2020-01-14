LINDEMANN – Ach so gern: фронтмен Rammstein випустив кліп, знятий одним кадром (18+)

Лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн випустив новий колоритний кліп на пісню Ach so gern, який вдалось зняти однісіньким кадром. Попереджаємо про сцени жорстокості! Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Ліндеманн не припиняє дивувати шанувальників новими відеороботами. Цього разу екранізацію отримав трек Ach so gern з нового альбому "F & M", який за добу переглянули понад 600 тисяч разів. І це не дивно, адже свіже відео було знято одним кадром, а на ньому демонструють сцену справжнього допиту.

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"Щоб створити реальну атмосферу та показати реальну реакцію Тілля, ми вирішили знімати все одним кадром. Було складно синхронізувати працівників та пісню, тому музичне відео було вирізане у деяких інших милих сценах", – відзначив режисер Зоран Біхак.

LINDEMANN – Ach so gern: дивіться кліп онлайн

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