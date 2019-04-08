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МКС буквально кишить бактеріями та грибками: як це впливає на станцію

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На МКС надто багато бактерій і грибків - фото 1
На МКС надто багато бактерій і грибків

Станцію, побудовану ще у 1998 році, яка розташована на орбіті приблизно за 400 км від Землі, відвідало понад 222 космонавтів. Це викликало розмноження мікробів і грибків, які часто можна виявити у громадських будівлях і офісах на Землі. Такі результати недавнього дослідження, проведеного NASA.

"МКС є герметично закритою системою, підданою мікрогравітації, опроміненню, підвищеному вмісту вуглекислого газу та рециркуляції повітря через фільтри HEPA, і вважається "екстремальним середовищем", – каже Кастурі Венкатесваран, старший науковий співробітник Лабораторії реактивного руху NASA, а також один з авторів дослідження.

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Венкатесваран зазначив, що мікроби виживають і навіть процвітають в екстремальних умовах. Одні з них існують на МКС з моменту її будівництва, інші потрапляють на станцію разом з новими астронавтами і корисним вантажем, який доставляють кілька разів на рік.
Результати аналізів показали, що найбільше на МКС стафілококів (26%), грамнегативних бактерій Pantoea (23%), бацил (11%), а також потенційно патогенних бактерій золотистого стафілокока (близько 10%). Серед грибів домінують Rhodotorula mucilaginosa і Penicillium chrysogenum.

МКС буквально кишить бактеріями та грибками: як це впливає на станцію - фото 319663

Мікроби в приміщеннях на Землі по-різному впливають на здоров'я людини. Для космонавтів це важливіше, адже у них змінений імунітет, вони не можуть звернутися до спеціалізованого медичного закладу зі складним обладнанням. Перед майбутніми довгостроковими польотами важливо визначити типи мікроорганізмів, які накопичуються в закритому середовищі, з'ясувати тривалість їх існування, а також вплив на організм людини, – наголошує Венкатесваран.

МКС буквально кишить бактеріями та грибками: як це впливає на станцію - фото 319662

Однак найбільше вчених стурбував той факт, що на МКС є мікроби, які призводять до корозії на Землі. Якщо те ж саме станеться на космічному кораблі, це може вплинути на його функціональність.

У NASA говорять, що каталогізація мікробів і грибків на МКС допоможе поліпшити заходи безпеки під час перебування людини в космосі.

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Джерело: Independent
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