У NASA оголосили переможців конкурсу марсіанських дизайнерів

Учасникам необхідно було спроектувати екологічно чисті помешкання, які можна буде роздрукувати на 3D-принтері після прибуття на Червону планету.

У NASA оголосили трьох фіналістів у конкурсі дизайнерів. Усього в ньому брали участь 11 проектів.

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Трійка дизайнерів розділила призовий фонд у 100 тисяч доларів. Тепер вони поборються за головний приз – 800 тисяч, який отримає лише один.

Переможців обирали просто: вираховували, наскільки їхній проект функціональний, а також, як швидко його можна буде розбудувати.

Ілон Маск готується відправити місію на Марс на своєму кораблі Starship уже у 2020-х роках. NASA не настільки оптимістично налаштована і до питання марсіанських подорожей підходить обережніше.

Для початку астронавтам доведеться потренуватися на Місяці. Саме там вони проведуть рік, моделюючи ситуації, які можуть відбутися на Червоній планеті. Відбудеться це у 2027-му році.

І на сам Марс експедиція відправиться лише після 2030 року. Для цього використають космічний корабель Deep Space Transport, яким раніше будуть доставляти вантажі та людей на Місяць.

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