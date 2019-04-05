Ізраїльський апарат зняв темну сторону Місяця: фотофакт

Ізраїльський місяцехід Береш, який зараз виконує місячну місію і повинен приземлитися на супутник 11 квітня, зняв небесне тіло зі зворотного боку. Знімки були опубліковані на Twitter-сторінці проекту.

На одному зі знімків в кадр також потрапила Земля. Зйомка проводилася під час виходу місяцеходу на орбіту супутника. Дослідники відзначають, що апарат зняв Місяць під час виходу на навколомісячну орбіту. Одне зображення також демонструє Землю на відстані.

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Запуск місяцеходу Береш відбувся 22 лютого за допомогою ракети Falcon 9.

#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!

picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.

picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 5 квітня 2019 р.

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