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Ізраїльський апарат зняв темну сторону Місяця: фотофакт

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Як виглядає темна сторона Місяця - фото 1
Як виглядає темна сторона Місяця / solarsystem.nasa

Ізраїльський місяцехід Береш, який зараз виконує місячну місію і повинен приземлитися на супутник 11 квітня, зняв небесне тіло зі зворотного боку. Знімки були опубліковані на Twitter-сторінці проекту.

На одному зі знімків в кадр також потрапила Земля. Зйомка проводилася під час виходу місяцеходу на орбіту супутника. Дослідники відзначають, що апарат зняв Місяць під час виходу на навколомісячну орбіту. Одне зображення також демонструє Землю на відстані.

Це цікаво: Апарат для вивчення темної енергії зробив перше фото

Запуск місяцеходу Береш відбувся 22 лютого за допомогою ракети Falcon 9.

Читайте також: Астронавт зняв гігантські кола хмар над Землею: магічне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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