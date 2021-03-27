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Місто брехні: Джонні Депп розсекретив подробиці про новий фільм
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Актор Джонні Депп анонсував на своїй сторінці в соціальній мережі вихід драми City of Lies (Місто брехні). Картина була знята ще у 2017 році, проте її реліз був відкладений через поданий проти Джонні позов.
Нагадаємо, скандал стосувався ситуації, коли актор напав на члена команди фільму на зйомках. А от про подробиці стрічки Депп розповів у своєму інстаграмі.
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Картина – історія про детектива Рассела Пула (Депп), який спільно з репортером Джексоном (Форест Вітакер) розслідує загибель знаменитих реперів Тупака Шакура і Notorious B.I.G. "Спасибі Волетті Воллес і сім'ї Пул за те, що дозволили Бреду, Форесту, мені і команді розповісти цю своєчасну і важливу історію. Правда – рідкісний птах. Тим більше причин полювати за нею", – написав актор. А там часом судові тяжби в житті актора тривають. Зараз Джоні Депп намагається оскаржити торішнє рішення британського суду.
Фільм заснований на книзі LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records 'Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal Рендалла Саллівана.
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