Місто брехні: Джонні Депп розсекретив подробиці про новий фільм

Актор Джонні Депп анонсував на своїй сторінці в соціальній мережі вихід драми City of Lies (Місто брехні). Картина була знята ще у 2017 році, проте її реліз був відкладений через поданий проти Джонні позов.

Нагадаємо, скандал стосувався ситуації, коли актор напав на члена команди фільму на зйомках. А от про подробиці стрічки Депп розповів у своєму інстаграмі.

Картина – історія про детектива Рассела Пула (Депп), який спільно з репортером Джексоном (Форест Вітакер) розслідує загибель знаменитих реперів Тупака Шакура і Notorious B.I.G. "Спасибі Волетті Воллес і сім'ї Пул за те, що дозволили Бреду, Форесту, мені і команді розповісти цю своєчасну і важливу історію. Правда – рідкісний птах. Тим більше причин полювати за нею", – написав актор. А там часом судові тяжби в житті актора тривають. Зараз Джоні Депп намагається оскаржити торішнє рішення британського суду.

Фільм заснований на книзі LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records 'Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal Рендалла Саллівана.

