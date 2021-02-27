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Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
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Найкращі зими 2021 року точно припадуть до душі шанувальникам фентезі, драми, комедій та трилерів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийшли у світ за цей рік!
Арсен Люпен (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Arsene Lupin
Жанр: детектив, фантастика, драма, кримінал
Країна: Франція, США
Режисер: Людовік Бернард, Луї Летерьє
У головних ролях: Тед Денсон, Крістіан Анаїд, Майк Кабеллон, Кайла Кенеді, Майк Джи
Тривалість: 30 хв.
Кількість серій: 5
Мало хто не знає про благородного злодія Арсена Люпена, з яким завдяки книжці познайомився і головний герой. Але він не тільки дізнався історію хитрого зловмисника, а й отримав шанс змінити життя. Тепер Ассан Діоп вирішує, що правосуддя може виглядати не лише так, як заведено у суспільстві. Своїми неймовірними крадіжками він намагається не лише покращити свій матеріальний стан, а й помститись за давню трагедію у його житті.
Арсен Люпен, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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ВандаВіжн (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: WandaVision
Жанр: фантастика, мелодрама, бойовик
Країна: США
Режисер: Метт Шекман
У головних ролях: Елізабет Олсен, Пол Беттані, Тейона Перріс
Тривалість: 20 хв.
Кількість серій: 9
Сюжет розповість про Віжна та Ванду Максимову (Багряну Відьму) після подій фільму "Месники: Завершення". Зважаючи на всі промо, Ванда вигадала окремий світ, у якому може бути з коханим, і навіть стерла собі пам'ять. Однак навіть це ідеальне сімейне життя ламається, адже стає все більше дивних та незрозумілих моментів. Це перший серіал, який тісно пов'язаний із кіновсесвітом Marvel, тому глядачі побачать не лише нових, а й відомих персонажів. Чому Ванда скоїла таке з маленьким містом і як їв вдається все контролювати - дізнавайтесь самі.
ВандаВіжн, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Вокер (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Walker, Texas Ranger
Жанр: фантастика, мелодрама, бойовик
Країна: США
Режисер: Анна Фріке
У головних ролях: Джаред Падалекі, Ліндсі Морган, Кіген Аллен, Мітч Піледжі, Одетт Еннейбл
Тривалість: 40 хв.
Кількість серій: 5 з 13
Перезавантаження культового серіалу про Вокера, техаського рейнджера, обіцяє бути епічним. В головній ролі тепер зірка "Надприродного" Джаред Падалекі. Відома історія у новому вигляді: вдівець та батько двох дітей повертається у рідний Остін, який вже далеко не той. Маленьке містечко накрила хвиля криміналу, тож Вокер не може залишатись осторонь.
Вокер, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Клариса (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Clarice
Жанр: детектив, трилер, кримінал, драма
Країна: США
Режисер: Дімейн Девіс, Маджа Врвіло
У головних ролях: Ребека Брідс, Майкл Кадліц, Лукка Де Олівейра, Нік Сендоу
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 3 з 10
Сюжет розгорнеться навколо агентки ФБР Клариси Старлінг у 1993 році. Після моторошної зустрічі з серійним убивцею Ганнібалом Лектором вона все ж повернеться до розслідувань. Щодня на неї очікують нові складні злочини, які впливають на баланс сил у суспільстві та політиці.
Клариса, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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