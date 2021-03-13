Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Скорпіон і Саб-Зіро: дивіться новий трейлер фільму Mortal Kombat

  • 11
Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

У мережі з'явився новий короткий ролик, присвячений майбутній екранізації Mortal Kombat. Дивимося разом!

Спойлер показує більше погляду на головних персонажів, їхні взаємини, і, найголовніше, екшен. Протягом всього ролика ми бачимо Саб-Зіро, Скорпіона, Соню Блейд і новачка франшизи, Коула Янга.

І ще: Розповідь служниці: дивіться новий тизер 4 сезону серіалу-антиутопії

Не дивно, що трейлер приділяє велику увагу Скорпіону і Саб-Зіро, оскільки обидва персонажі є мало не головними особами Mortal Kombat в цілому, і, мабуть, у фільмі вони зіграють важливі ролі. Ми ж бачимо новий погляд на Коула Янга, нового і головного, за повідомленнями, героя стрічки, хоча, його роль все ще викликає купу питань, не кажучи вже про Горо, якого важко не помітити.

Реліз перезапуску Mortal Kombat намічений на 8 квітня 2021 року.

Це цікаво: Netflix показав трейлер супергеройського фільму Thunder Force з Меліссою Маккарті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 27 лютого, 10:50
  • 1510
Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
  • 05 березня, 14:16
  • 320
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 309
Загрузка...
Новини