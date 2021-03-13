Скорпіон і Саб-Зіро: дивіться новий трейлер фільму Mortal Kombat

У мережі з'явився новий короткий ролик, присвячений майбутній екранізації Mortal Kombat. Дивимося разом!

Спойлер показує більше погляду на головних персонажів, їхні взаємини, і, найголовніше, екшен. Протягом всього ролика ми бачимо Саб-Зіро, Скорпіона, Соню Блейд і новачка франшизи, Коула Янга.

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Не дивно, що трейлер приділяє велику увагу Скорпіону і Саб-Зіро, оскільки обидва персонажі є мало не головними особами Mortal Kombat в цілому, і, мабуть, у фільмі вони зіграють важливі ролі. Ми ж бачимо новий погляд на Коула Янга, нового і головного, за повідомленнями, героя стрічки, хоча, його роль все ще викликає купу питань, не кажучи вже про Горо, якого важко не помітити.

Реліз перезапуску Mortal Kombat намічений на 8 квітня 2021 року.

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