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HBO випустив трейлер документального фільму про Тіну Тернер: дивіться онлайн

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Дивіться трейлер фільму про Тіну Тернер - фото 1
Дивіться трейлер фільму про Тіну Тернер

Стрімінговий сервіс HBO опублікував офіційний трейлер документального фільму про співачку Тіну Тернер. На глядачів чекає розповідь про її особисте життя та непростий творчий шлях, який став феноменом 1980-х років.

Творці документального фільму Деніел Ліндсей і Т.Дж. Мартін, котрі отримали премію "Оскар" за стрічку "Непереможені" про шкільну футбольну команду з Мемфіса, поспілкувалися з актрисою Анджелой Бассетт, телеведучою Опрою Вінфрі, журналістом і співавтором біографії виконавиці "Я, Тіна" Куртом Лодер, драматургом Катори Холом, який працював над мюзиклом "Тіна".

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Також для зйомок вони взяли інтерв'ю в нинішнього чоловіка Тіни Тернер Ервіном Бахом. У виробництві була залучена компанія Lightbox, на рахунку якої – документальна картина Кевіна Макдональда про Вітні Г'юстон.

Тіна, дивіться трейлер документального фільму про Тіну Тернер:

Прем'єра "Тіни" ("Tina") відбудеться 27 березня на стрімінговому сервісі HBO Max.

Раніше HBO показав тизер інших майбутніх проєктів 2021-2022 років, серед яких – документальний серіал про реперку Нікі Мінаж.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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