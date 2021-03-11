HBO випустив трейлер документального фільму про Тіну Тернер: дивіться онлайн

Стрімінговий сервіс HBO опублікував офіційний трейлер документального фільму про співачку Тіну Тернер. На глядачів чекає розповідь про її особисте життя та непростий творчий шлях, який став феноменом 1980-х років.

Творці документального фільму Деніел Ліндсей і Т.Дж. Мартін, котрі отримали премію "Оскар" за стрічку "Непереможені" про шкільну футбольну команду з Мемфіса, поспілкувалися з актрисою Анджелой Бассетт, телеведучою Опрою Вінфрі, журналістом і співавтором біографії виконавиці "Я, Тіна" Куртом Лодер, драматургом Катори Холом, який працював над мюзиклом "Тіна".

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Також для зйомок вони взяли інтерв'ю в нинішнього чоловіка Тіни Тернер Ервіном Бахом. У виробництві була залучена компанія Lightbox, на рахунку якої – документальна картина Кевіна Макдональда про Вітні Г'юстон.

Тіна, дивіться трейлер документального фільму про Тіну Тернер:

Прем'єра "Тіни" ("Tina") відбудеться 27 березня на стрімінговому сервісі HBO Max.

Раніше HBO показав тизер інших майбутніх проєктів 2021-2022 років, серед яких – документальний серіал про реперку Нікі Мінаж.

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