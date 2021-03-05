Дивіться тизер спецвипуску Південного Парку, присвяченого вакцинації: відео

У мережі з'явився тизер спецвипуску від авторів мультсеріалу "Південний Парк". Годинний епізод вийде під назвою "South ParQ Vaccination Special". У ньому мешканці Південного Парку обговорюватимуть вакцину від коронавірусу.

Дивіться тизер спеціального випуску "Південного Парку", присвяченого вакцинації від коронавірусу, на Радіо МАКСИМУМ!

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"Мешканці Південного Парку вимагають вакцину від COVID-19", – йдеться в описі до тизера.

У новому епізоді Картман з друзями займуться збором вакцини, щоб повернути вчителя до школи. Також у цій серії торкнуться теорії змови Qanon, прихильники якої вірять у сатанинський уряд, який плете інтриги проти Дональда Трампа.

Дивіться тизер спецвипуску Південного Парку, присвяченого вакцинації:

Прем'єра спеціального епізоду відбудеться 10 березня на каналах Comedy Central і MTV2. Нагадаємо, що у жовтні "Південний Парк" показав спеціальний епізод про пандемію коронавірусу.

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