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Чи справді Арсеній Яценюк ударив медсестру в лікарні: фактчекінг
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Поширення коронавірусу стало відмінним джерелом для поширення фейків і маніпулятивних статей. Так, на одному з сайтів з'явилося повідомлення про те, що Арсеній Яценюк ударив медсестру через те, що вона принесла йому не ті фрукти. Розберімось, що з цього правда.
На одному з порталів опублікували інформацію, що буцімто колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ударив медсестру. Причина приголомшлива: він зробив це через те, що вона принесла йому не ті фрукти.
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Чому ця новина – фейк?
Передовсім слід звернути увагу на відсутність фактичної інформації. Так, до прикладу, у цій публікації (новиною її назвати язик не повертається) немає даних ані про те, що це за лікарня, ані про дату інциденту, ані про те, хто журналістам повідомив про поведінку Яценюка. Також незрозуміло, що саме Арсеній Яценюк робить у лікарні. Відсутність підтверджень – перше, що має змусити вас задуматись, чи не ширите ви фейк на своїй сторінці в фейсбуці.
Якщо ж є інформація про якусь відому персону, то не полінуйтесь зайти на її сторінку в соціальних мережах. Цілком імовірно, що там ви теж не знайдете підтверджень. Так, до прикладу, Арсеній Яценюк на своїй сторінці записав відеозвернення, в якому підкреслив, що у лікарні він не перебуває, і що для нього спеціальну VIP-палату не готують.
Прикріплюємо вам відеозвернення Арсенія Яценюка, яке підтверджує той факт, що публікація – чистої води фейк.
Щоби не вестись на всілякі фейки, а також зберегти свою нервову систему ми рекомендуємо встановити на свій браузер розширення Фейкогриз. Над його створенням працювала команда TEXTY.org.ua. Плагін при потраплянні на сайт, який займається поширення маніпулятивних і фейкових новин, повідомлятиме вас.
Бережіть себе та мийте руки з милом, а також уникайте сайтів з неперевіреною інформацією. Крім того, не забувайте про дотримання карантину:
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