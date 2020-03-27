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Карантин Коронавірус

Хто хворіє на коронавірус в Україні: з'явилась статистика за віком

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Статистика хворих за віком - фото 1
Статистика хворих за віком / pixabay

Міністерство охорони здоров'я вперше оприлюднило статистику хворих на коронавірус в Україні за віком. Дивіться, скільки років українцям, які мають COVID-19.

Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, найбільше випадків коронавірусу підтверджено в українців віком від 30 до 49 років. У МОЗ вважають, що це може бути загрозою для інфікування інших через високу мобільність цієї вікової групи людей.

Вік хворих на коронавірус в Україні:
до 18 9%
18-29 17%
30-49 38%
50-65 30%
65+ 6%

"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ​​ситуації, яка нависла над Україною і всім світом", – додав Ляшко.

Також заступник міністра додав, що кількість інфікованих в Україні є прогнозованою, однак викликає занепокоєння кількість молодих людей серед них. Він не виключив, що доведеться вводити нові карантинні обмеження, щоб знизити мобільність цієї групи населення і скоротити кількість зареєстрованих випадків.

Насторожує велика кількість людей працездатного віку, які хворіють на коронавірусну хворобу. За результатами цього аналізу ми будемо переглядати підходи до карантинних заходів, оскільки мобільність людей від 18 до 50 років велика. І це велика група ризику, – підсумував Ляшко.

Станом на ранок 27 березня в Україні виявили 218 випадків коронавірусної хвороби. П'ятеро людей померли, четверо вилікувалися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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