Мік Джаггер поставить балет на музику рок-гурту The Rolling Stones

Лідер рок-групи The Rolling Stones Мік Джаггер в тандемі з балериною Мелані Хамрік готує постановку балету на музику колективу.

Відомо, що в балет увійдуть такі композиції, як "She's a Rainbow", "You Can not Always Get What You Want" і "Paint It Black".

Прем'єра відбудеться на підмостках Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі, а після цього трупа виступить у Лінкольн-центрі в Нью-Йорку. Головну партію глядачі побачать у виконанні 31-річної Хамрік, яка є матір'ю восьмій дитині Джаггера.

Рок-група The Rolling Stones за час свого існування з 1962 року випустила близько 50 студійних і концертних альбомів, які розійшлися тиражем понад 250 мільйонів копій. Остання платівка Blue&Lonesomе, записана за три дні, вийшла на початку грудня 2018 року.

Нагадаємо популярні пісні відомого рок-гурту, які увійдуть в балет:

The Rolling Stones – She's A Rainbow:

Rolling Stones – You can't always get what you want:

The Rolling Stones – Paint It, Black:

