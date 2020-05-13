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Міцна кава і затишне місце: цей трюк дозволить збадьоритись за 15 хвилин

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Як швидко збадьоритись - фото 1
Як швидко збадьоритись

Якщо варто терміново потрібно набратись сил та енергії, то є один простий спосіб. Для цього знадобиться міцна кава та місце, де можна комфортно відпочити.

Інколи може бракувати годин у добі, а мозок зовсім відмовляється працювати якісно. У такі моменти буває складно зосередитись, тож на допомогу приходить простий трюк, який дозволяє справді перезавантажитись.

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Для цього потрібні горня міцної кави, будильник та місце, де можна недовго подрімати. Звісно ж, не варто забувати, що лайфхак підходить людям з хорошим здоров'ям.

Як зарядитись енергією? Приготуйте чашку міцної кави, випийте її, а тоді заведіть будильник на 15 хвилин та спробуйте заснути на цей час. Після будильника можна буде прокинутись з новим зарядом бадьорості.

Як збадьоритись за 15 хвилин - фото 403869
Як збадьоритись за 15 хвилин

Як це працює? Річ у тому. що кофеїн починає діяти в організмі через 20 хвилин після прийому кави. Така є ситуація і з глибоким сном, у який люди провалюються десь через 20 хвилин після того, як задрімали. Зважаючи на те, що 5 хвилин витрачається на каву і спроби заснути, то на відпочинок залишається 15 хвилин.

Не варто намагатись змусити себе заснути, краще зручно вмоститись та стежити за диханням.

Лайфхак з кавою і будильником додає енергії - фото 403868
Лайфхак з кавою і будильником додає енергії

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Джерело: newsyou.info
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