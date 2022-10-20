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Яблучний чай з м'ятою і корицею: рецепт смачного напою за 15 хвилин

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Рецепт чаю з яблук - фото 1
Рецепт чаю з яблук / Joanna Kosinska on Unsplash

Якщо трав'яний та листковий чай вам вже набрид, то саме час перетворити скуштувати яблучний. Його доволі легко та швидко приготувати, а смак перевершить очікування.

Є чимало смачних та корисних напоїв, які дозволяють зігрітись та насолодитись осінньою порою року. Цього разу пропонуємо вам приготувати незвичайний чай з яблук, рецептом якого поділилась в інстаграмі фудблогерка Таня Швед. Цей напій не забирає багато часу на приготування, а також дозволить оцінити фрукти по-новому.

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Рецепт яблучного чаю з м'ятою

Інгредієнти

  • 2-3 яблука середніх розмірів;
  • 1 апельсин;
  • зелений чай розсипний (відповідно до об'ємів чайника, як на звичайний чай);
  • м'ята (на свій смак) ;
  • 1 паличка кориці;
  • мед (на свій смак).

Спосіб приготування:

  1. Яблука почистити, частину нарізати половинками для красивої подачі, а з решти зробити пюре (можна на терці);
  2. Апельсин розрізати на кілька частин для подачі;
  3. У заварювальний чайник перенести яблучне пюре, апельсин, яблуко, м'яту, корицю та чай, а тоді залити все окропом.
  4. Залишити настоюватись 10 хвилин.
  5. Смакувати!

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