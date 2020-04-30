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Коронавірус Карантин

Чеклист для карантину: як не стати амебою в самоізоляції

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Чеклист на карантині - фото 1
Чеклист на карантині

Карантин змінив звичний для українців режим, перевернувши все з ніг на голову: дистанційна робота, дистанційне навчання, заборона виходити без потреби. Все це вдарило не лише морально, а й фізично. Тому з'явився крутий чеклист, який допоможе покращити самопочуття.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явились профілі Коронавірус.Інфо, на яких щодня публікують поради та важливу інформацію. Цього разу підготували крутий чеклист здорового тіла, який точно варто зацінити кожному.

І ще: Три прості правила, як не погладшати під час роботи вдома

"Вирішили зробити для тебе чеклист, який допоможе не перетворитись на амебу під час карантину", – зазначили на сторінці. Звантажити його можна на профілі в Instagram в Історіях у папці "Чеклисти" або за цим посиланням.

Гортай галерею, щоб побачити список:

Відзначимо, що чеклисти є доволі популярними, адже допомагають розпланувати вільний час не лише з користю, а й з задоволенням. Тому рекомендуємо скористатись порадою від МОЗ і не лінуватись на самоізоляції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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