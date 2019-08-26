5 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення

Звичайно ж, усі хотіли б ретельно проаналізувати ситуацію і опрацювати різні варіанти, але іноді часу мало, а рішення прийняти потрібно. Або воно таке важливе, що це саме по собі паралізує. Президент провідного американського туристичного агентства розповів, що допомагає йому в таких випадках.

Ці поради допоможуть прийняти слушне рішення, яке, як правило, не матиме негативних наслідків згодом.

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1. Розберіться в фактах

Чим краще ви розумієте, з чого складається рішення, тим простіше вам його прийняти. Постарайтеся максимально прояснити проблему, вивчіть і проаналізуйте доступну інформацію. Знайте всі факти як свої п'ять пальців. Тоді легше буде вибрати оптимальний варіант дій.

2. Уявіть наслідки

Спробуйте вгадати розвиток подій. Подумайте, до яких наслідків призведе ваше рішення у короткостроковій і довгостроковій перспективі. На яку з зацікавлених сторін воно вплине? Які нові програми або інструменти потрібно ввести? Чи є у вас для цього необхідний бюджет і інфраструктура?

Дайте відповідь на ці питання для кожного з можливих рішень. Уявіть, що буде через день, тиждень, місяць і рік після того, як ви приймете одне з них. Так ви подивіться на все здалеку й оціните вигоду різних варіантів.

Ви повинні прорахувати всі наслідки

3. Шукайте баланс між розумом і емоціями

Дані – це добре, але коли їх занадто багато, вони заважають прийняти рішення. Ми починаємо порівнювати їх, шукати важливіші та зациклюємось на дрібницях. Тому намагайтеся покладатися не тільки на розум, але і на емоційний інтелект. Якщо почуття підказують вам щось, не відмахуйтеся від них.

4. Будьте відкриті в пошуках відповіді

Запитайте точку зору колег, клієнтів, друзів. Після цього створіть оптимальні умови для того, щоб відповідь сама прийшла вам в голову.

Коли мені потрібно прийняти важливе рішення, я тимчасово відсовую цей процес на другий план і займаюся своїми хобі: досліджую нові території на велосипеді, катаюся на мотоциклі або граю в гольф, – ділиться Ейхорст. – Це допомагає прочистити голову і зняти зайву напругу.

Спробуйте ненадовго відволіктися від роздумів, щоб розслабитися і ясніше побачити ситуацію.

Відволічіться від роботи

5. Ідіть на обдуманий ризик

Коли ви проаналізували факти та розробили план, дійте і не озирайтеся назад. Прийміть той факт, що йти на обдумані ризики – це важливо. Коли справа стосується серйозних рішень, іноді потрібно провалитися, щоб потім досягти успіху.

Йдучи на ризик, ми багато чому вчимося, ростемо і розвиваємося як особистість, – каже Ейхорст. – Уроки, витягнуті з ризиків, допомагають стати справжнім лідером.

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