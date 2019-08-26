На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення
-
- 11
Звичайно ж, усі хотіли б ретельно проаналізувати ситуацію і опрацювати різні варіанти, але іноді часу мало, а рішення прийняти потрібно. Або воно таке важливе, що це саме по собі паралізує. Президент провідного американського туристичного агентства розповів, що допомагає йому в таких випадках.
Ці поради допоможуть прийняти слушне рішення, яке, як правило, не матиме негативних наслідків згодом.
І ще: Науковці сказали, як емоджі впливають на ефективність командної роботи
1. Розберіться в фактах
Чим краще ви розумієте, з чого складається рішення, тим простіше вам його прийняти. Постарайтеся максимально прояснити проблему, вивчіть і проаналізуйте доступну інформацію. Знайте всі факти як свої п'ять пальців. Тоді легше буде вибрати оптимальний варіант дій.
2. Уявіть наслідки
Спробуйте вгадати розвиток подій. Подумайте, до яких наслідків призведе ваше рішення у короткостроковій і довгостроковій перспективі. На яку з зацікавлених сторін воно вплине? Які нові програми або інструменти потрібно ввести? Чи є у вас для цього необхідний бюджет і інфраструктура?
Дайте відповідь на ці питання для кожного з можливих рішень. Уявіть, що буде через день, тиждень, місяць і рік після того, як ви приймете одне з них. Так ви подивіться на все здалеку й оціните вигоду різних варіантів.
3. Шукайте баланс між розумом і емоціями
Дані – це добре, але коли їх занадто багато, вони заважають прийняти рішення. Ми починаємо порівнювати їх, шукати важливіші та зациклюємось на дрібницях. Тому намагайтеся покладатися не тільки на розум, але і на емоційний інтелект. Якщо почуття підказують вам щось, не відмахуйтеся від них.
4. Будьте відкриті в пошуках відповіді
Запитайте точку зору колег, клієнтів, друзів. Після цього створіть оптимальні умови для того, щоб відповідь сама прийшла вам в голову.
Коли мені потрібно прийняти важливе рішення, я тимчасово відсовую цей процес на другий план і займаюся своїми хобі: досліджую нові території на велосипеді, катаюся на мотоциклі або граю в гольф, – ділиться Ейхорст. – Це допомагає прочистити голову і зняти зайву напругу.
Спробуйте ненадовго відволіктися від роздумів, щоб розслабитися і ясніше побачити ситуацію.
5. Ідіть на обдуманий ризик
Коли ви проаналізували факти та розробили план, дійте і не озирайтеся назад. Прийміть той факт, що йти на обдумані ризики – це важливо. Коли справа стосується серйозних рішень, іноді потрібно провалитися, щоб потім досягти успіху.
Йдучи на ризик, ми багато чому вчимося, ростемо і розвиваємося як особистість, – каже Ейхорст. – Уроки, витягнуті з ризиків, допомагають стати справжнім лідером.
Читайте також: Чому не варто відмовлятися від відпустки
-
19:51Мотоцикліст розігнався до 122 кілометрів на годину, стоячи на голові: ефектне відео
-
19:255 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення
-
18:53Науковці відкрили несподівану властивість грудного молока
-
18:23Рендери і характеристики смартфона OnePlus 7T витекли в мережу до анонсу
-
18:00Гороскоп на 27 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:50Ці продукти ми готуємо абсолютно не правильно
-
17:19Netflix анонсував серіал Клікбейт, і він нагадуватиме Чорне дзеркало
-
16:48Емма Стоун зіграє Круеллу в приквелі 101 далматинця: кадр зі зйомок
-
16:23Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga або Porsche Cayenne: хто потужніший
-
15:55Медики назвали найпростіший спосіб продовжити життя
-
15:42Названо недорогі п'ятизіркові готелі: ціни вас однозначно вразять
-
15:29Зеленський на підборах? У мережі ажіотаж через дивні фото на День Незалежності
-
15:15Гаряча крихітка: Міс Всесвіт 2012 показала звабливі форми (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:54Ловіть хвилю: приголомшливі фото з побережжя Австралії
-
14:43Redmi показала можливості нічної зйомки смартфона Note 8
-
14:325 речей, які роблять майже всі люди-маніпулятори
-
14:16Вічний конфлікт: названо найбільш агресивні знаки Зодіаку
-
13:55Цей "будиночок хоббіта" всередині ще приголомшливіший, ніж зовні: атмосферні фото
-
13:33Відео з самотнім котом у притулку розчулило мережу
-
13:11У мережі показали звалище новеньких Mercedes, які нікому не належать
-
12:50Це заняття допоможе відмовитись від солодощів
-
12:29До Австралії дрейфує величезна брила вулканічної породи розміром з Манхеттен: відео
-
12:13Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
-
19:255 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення
-
15:42Названо недорогі п'ятизіркові готелі: ціни вас однозначно вразять
-
12:13Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити
-
10:16Рок музика серпня: плейлист нових не попсових пісень
-
07:31Смачнющі англійські бутерброди на сніданок: рецепт
-
00:17Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 1 випуск шоу
- 25 серпня
-
21:55Pornhub назвав футболістів, яких найчастіше шукають в порно
-
19:45Дівчина тижня: Юлія Мішура – гаряча українська фітнес-модель з неймовірними формами (18+)
-
16:32Смажити шашлики топлес – погана традиція: Супрун розповіла, як правильно готувати м'ясо
-
14:11Моделі 90-х: як змінилася пекуча американка Моллі Сімс (18+)
-
10:45Лікарі розповіли про найважливіший вітамін для очей
-
08:36Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози
- 24 серпня
-
21:23Коли тебе всі забули: хейтери жорстко пройшлися по Олі Поляковій
-
18:18Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили
-
16:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
-
14:20Як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності: ФОТО
-
12:20Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
-
10:20ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:30Хода Гідності у Києві: повне відео урочистостей на День Незалежності
-
08:13Ці звички шкодять організму більше, ніж куріння
- 23 серпня
-
22:50Науковці розповіли, з якими дівчатами у вас буде найяскравіший секс у житті
-
21:2110 дурних запитань косметологу, відповіді на які варто знати кожному
-
19:00Найпопулярніші хіти нашої Незалежності: українська музика 2000-2010
-
17:30До мурах: 7 потужних версій Державного Гімну України
-
16:00Улюблені вірші Сергія Жадана, які вражають до глибини душі