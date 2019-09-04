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Цей несподіваний спосіб допомагає не відволікатися від роботи
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Не так давно офіси відкритого типу здавалися всім демократичними та модними: так виглядали креативні бюро і ньюзруми з закордонних фільмів. Утім, оупен-спейси і справді добре виглядають на екрані, але в житті швидко стомлюють.
Неможливо зосередитися, коли за іншим кінцем столу колеги шелестять обгортками або про щось шепочуться. Перегородки теж заважають: раптом вам з сусідом потрібно обговорити спільний проєкт.
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Щоб усунути цю проблему, розробники з Південної Кореї, США і Швейцарії запропонували розділяти оупен-спейс віртуальними перегородками. Причому співробітники можуть налаштовувати їх параметри – наприклад, прозорість.
Є щільні ширми, є – з прозорими смужками. Побачать перегородки тільки ті, хто надів окуляри або шолом доповненої реальності.
Авторів консультували 11 експертів з організації офісних просторів, а тестували винахід 48 добровольців. Вони підтвердили, що пристрій підвищує рівень концентрації.
А ви хотіли б працювати у такому офісі?
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