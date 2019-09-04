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Цей несподіваний спосіб допомагає не відволікатися від роботи

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Такий підхід дозволить не відволікатися на колег по роботі - фото 1
Такий підхід дозволить не відволікатися на колег по роботі

Не так давно офіси відкритого типу здавалися всім демократичними та модними: так виглядали креативні бюро і ньюзруми з закордонних фільмів. Утім, оупен-спейси і справді добре виглядають на екрані, але в житті швидко стомлюють.

Неможливо зосередитися, коли за іншим кінцем столу колеги шелестять обгортками або про щось шепочуться. Перегородки теж заважають: раптом вам з сусідом потрібно обговорити спільний проєкт.

І ще: 5 порад, які допоможуть лідерам прийняти правильне рішення

Щоб усунути цю проблему, розробники з Південної Кореї, США і Швейцарії запропонували розділяти оупен-спейс віртуальними перегородками. Причому співробітники можуть налаштовувати їх параметри – наприклад, прозорість.

Є щільні ширми, є – з прозорими смужками. Побачать перегородки тільки ті, хто надів окуляри або шолом доповненої реальності.

Авторів консультували 11 експертів з організації офісних просторів, а тестували винахід 48 добровольців. Вони підтвердили, що пристрій підвищує рівень концентрації.

А ви хотіли б працювати у такому офісі?

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Джерело: Nplus1
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