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Чому Google заборонила своїм співробітникам обговорювати новини

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Конфлікти в колективі - фото 1
Конфлікти в колективі / nytimes

У Google вважають, що діалоги співробітників про новини знижують ефективність робочого процесу.

Google також створить спеціальний інструмент, який дозволить робітникам відзначати "проблемні" повідомлення в месенджерах.

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Передбачається, що таким чином компанія хоче знизити кількість протестів проти своїх проєктів. Нові правила Google рекомендують співробітникам не вести розмови і суперечки про політику, і попереджають працівників про те, що вони будуть нести відповідальність за це. Google також створить спеціальний інструмент, який дозволить співробітникам відзначати "проблемні" повідомлення в месенджерах і створить команду модераторів для моніторингу діалогів в загальних чатах.

"У той час як обмін інформацією та ідеями з колегами допомагає побудувати робочу спільноту, перериваючи робочий день через бурхливі дебати про політику або останні новини, ефективність знижується", – йдеться в документі. "Наш головний обов'язок виконувати роботу, для якої нас найняли".

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Джерело: nytimes
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