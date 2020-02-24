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Меню на Масляну 2020 в Україні: рецепти смачних страв у фото
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На Масницю заведено готувати млинці та ласувати ними, проте не млинцями єдиними. Виявляється, що в Україні традиційно готують на Масляну зовсім інші страви. Приготували для вас найкращі традиційні рецепти. Смачного!
Здавна в Україні на Масляну не пекли млинці. Овва! Цікаво, адже всі звикли, що млинці – їстівний атрибут святкування Масниці. Українці називали цей період ще Сирниця або Сиропусний тиждень, тож найчастіше готували вареники з сиром. Також у цей період використовували для приготування страв багато масла та сметани.
І ще: Як приготувати тонкі домашні млинці: секрети і правила
Найбільш схожими на млинці є українські налисники з сиром. Окрім цього українські ґазди та ґаздині готували багато солодощів, а запивали все, здебільшого, медовухою.
Солона карамель до млинців
Інгредієнти:
- Цукор – 200 г
- Вершкове масло – 90 г
- Вершки (33%) – 120 мл
- Велика морська сіль – 1 ч.л.
Рецепт приготування солоної карамелі для млинців:
- Цукор насипаємо в каструлю з товстим дном. Ставимо на середній вогонь. Коли цукор почне танути, починаємо перемішувати. Помішуємо постійно, цукор не повинен пригоріти.
- Коли цукор перетвориться в сироп красивого янтарно-коньячного кольору, додаємо нарізане шматочками вершкове масло. Перемішуємо, поки масло повністю не розчиниться.
- Коли суміш стане однорідною, вливаємо вершки та варимо хвилинок п'ять на мінімально вогні, постійно помішуючи.
- Додаємо половину солі, перемішуємо і пробуємо на смак – за бажанням додаємо ще. Знімаємо з плити, охолоджуємо та переливаємо в красиву баночку.
- Важливо – масло і вершки повинні бути кімнатної температури.
Млинці на дріжджах від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Молоко – 300 мл
- Борошно – 150 г
- Дріжджі – 15 г
- Цукор – 1 ст.л.
- Яйце – 1 шт
- Рослинна олія – 1 ст.л.
- Сіль – 1 дрібка
Рецепт приготування дріжджових млинців:
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Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.
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Прогрійте молоко до 38-40 градусів. Воно не повинно бути гарячим, щоб дріжджі не зварилися. З одного боку в миску з молоком додайте цукор і сіль, з іншого боку покришіть пресовані/живі дріжджі. Дуже акуратно перемішайте до повного розчинення дріжджів у молоці. Залиште миску на 10 хвилин в теплому місці, щоб дріжджі ожили.
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Коли на поверхні з'являться маленькі бульбашки повітря, додайте до суміші 1 яйце і борошно, добре перемішайте вінчиком, щоб маса вийшла однорідною. Додайте рослинну олію і знову перемішайте. Накрийте тісто харчовою плівкою і приберіть в тепле місце на 40 хвилин для підйому. Маса повинна збільшитися в об'ємі у два рази.
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Тісто, яке зросло, перемішайте дуже акуратно ополоником. Прогрійте млинцеву або звичайну сковороду і налийте на неї один ополоник тіста, рівномірно розподіляючи його ополоником по всьому дну сковороди.
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Змащувати дно сковороди додатково маслом нема потреби – млинці чудово відходять від дна і не рвуться при перекиданні. Підрум'яньте млинці по 40-60 секунд з кожної сторони та перекладіть на блюдо.
Молочний кисіль
Інгредієнти:
- Молоко – 900 г
- Цукор – 100 г
- Кукурудзяний крохмаль – 75 г
- Ваніль – до смаку
Рецепт приготування молочний кисіль:
- Молоко процідити у каструлю, нагріти до кипіння, додати цукор і знову довести до кипіння.
- У гаряче молоко влити заздалегідь розведений холодним молоком крохмаль і, безперервно помішуючи, варити на слабкому вогні 3-4 хвилини.
- У готовий кисіль додати ваніль. Розлити у посуд, посипають цукром і охолодити. Перед поданням до столу полити сиропом.
Малай з сиром
Інгредієнти:
- Кукурудзяне борошно – 100 г
- Сир – 150 г
- Яйця – 4 шт
- Цукор – 150 г
- Кисла сметана – 0,5 склянки
- Лимонна есенція
Рецепт приготування Малай з сиром:
- Жовтки розтерти з цукром, всипати перетертий крізь сито сир, додати сметану, борошно та кілька крапель лимонної есенції.
- Все разом старанно вимісити та лишити на 30 хвилин.
- Через пів години масу вимішати з піною збитих білків, викласти у змащену і посипану сухарями форму.
- Випікати годину за температури 210-250 градусів за Цельсієм.
Вареники з вишнею на пару
Інгредієнти:
- Борошно – 300 г
- Кефір – 200 мл
- Цукор – 0,5 ст. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
- Вишня (можна заморожену) – 300 г
- Манка – 1 ст. л.
- Цукор ванільний – 1 пакетик
- Сметана – для подачі
Рецепт приготування вареників на пару з вишнею:
- Просійте борошно, додайте сіль, цукор і розпушувач. Перемішайте, щоб всі сухі інгредієнти рівномірно розподілилися в борошні.
- Влийте кефір і замішайте м'яке тісто. Оберніть в харчову плівку і залиште на 20 хвилин, щоб почала виділятися клейковина.
- Заморожену вишню відкиньте на сито, щоб стікала зайва волога. Додайте манну крупу і ванільний цукор. Таким чином ми уникнемо підтікання вишневого соку під час приготування.
- Сформуйте з тіста корж і розімніть в пласт. Наповніть його начинкою.
- Акуратно защіпніть тісто. Простежте, щоб не було дірок і начинка не випала при приготуванні.
- Викладіть вареники в пароварку і готуйте приблизно 20 хвилин.
- Дістаньте вареники з парової духовки (пароварки) і за бажанням посипте цукром. Подавайте зі сметаною.
Це смачно: Млинці на Масляну 2020: смачні рецепти для вашого столу
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