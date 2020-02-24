Меню на Масляну 2020 в Україні: рецепти смачних страв у фото

На Масницю заведено готувати млинці та ласувати ними, проте не млинцями єдиними. Виявляється, що в Україні традиційно готують на Масляну зовсім інші страви. Приготували для вас найкращі традиційні рецепти. Смачного!

Здавна в Україні на Масляну не пекли млинці. Овва! Цікаво, адже всі звикли, що млинці – їстівний атрибут святкування Масниці. Українці називали цей період ще Сирниця або Сиропусний тиждень, тож найчастіше готували вареники з сиром. Також у цей період використовували для приготування страв багато масла та сметани.

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Найбільш схожими на млинці є українські налисники з сиром. Окрім цього українські ґазди та ґаздині готували багато солодощів, а запивали все, здебільшого, медовухою.

Солона карамель до млинців

Інгредієнти:​​

Цукор – 200 г

Вершкове масло – 90 г

Вершки (33%) – 120 мл

Велика морська сіль – 1 ч.л.

Рецепт приготування солоної карамелі для млинців:

Цукор насипаємо в каструлю з товстим дном. Ставимо на середній вогонь. Коли цукор почне танути, починаємо перемішувати. Помішуємо постійно, цукор не повинен пригоріти. Коли цукор перетвориться в сироп красивого янтарно-коньячного кольору, додаємо нарізане шматочками вершкове масло. Перемішуємо, поки масло повністю не розчиниться. Коли суміш стане однорідною, вливаємо вершки та варимо хвилинок п'ять на мінімально вогні, постійно помішуючи. Додаємо половину солі, перемішуємо і пробуємо на смак – за бажанням додаємо ще. Знімаємо з плити, охолоджуємо та переливаємо в красиву баночку. Важливо – масло і вершки повинні бути кімнатної температури.

Млинці на дріжджах від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:​​

Молоко – 300 мл

Борошно – 150 г

Дріжджі – 15 г

Цукор – 1 ст.л.

Яйце – 1 шт

Рослинна олія – 1 ст.л.

Сіль – 1 дрібка

Рецепт приготування дріжджових млинців:

Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Прогрійте молоко до 38-40 градусів. Воно не повинно бути гарячим, щоб дріжджі не зварилися. З одного боку в миску з молоком додайте цукор і сіль, з іншого боку покришіть пресовані/живі дріжджі. Дуже акуратно перемішайте до повного розчинення дріжджів у молоці. Залиште миску на 10 хвилин в теплому місці, щоб дріжджі ожили. Коли на поверхні з'являться маленькі бульбашки повітря, додайте до суміші 1 яйце і борошно, добре перемішайте вінчиком, щоб маса вийшла однорідною. Додайте рослинну олію і знову перемішайте. Накрийте тісто харчовою плівкою і приберіть в тепле місце на 40 хвилин для підйому. Маса повинна збільшитися в об'ємі у два рази. Тісто, яке зросло, перемішайте дуже акуратно ополоником. Прогрійте млинцеву або звичайну сковороду і налийте на неї один ополоник тіста, рівномірно розподіляючи його ополоником по всьому дну сковороди. Змащувати дно сковороди додатково маслом нема потреби – млинці чудово відходять від дна і не рвуться при перекиданні. Підрум'яньте млинці по 40-60 секунд з кожної сторони та перекладіть на блюдо.

Молочний кисіль

Інгредієнти:​​

Молоко – 900 г

Цукор – 100 г

Кукурудзяний крохмаль – 75 г

Ваніль – до смаку

Рецепт приготування молочний кисіль:

Молоко процідити у каструлю, нагріти до кипіння, додати цукор і знову довести до кипіння. У гаряче молоко влити заздалегідь розведений холодним молоком крохмаль і, безперервно помішуючи, варити на слабкому вогні 3-4 хвилини. У готовий кисіль додати ваніль. Розлити у посуд, посипають цукром і охолодити. Перед поданням до столу полити сиропом.

Малай з сиром

Інгредієнти:​​

Кукурудзяне борошно – 100 г

Сир – 150 г

Яйця – 4 шт

Цукор – 150 г

Кисла сметана – 0,5 склянки

Лимонна есенція

Рецепт приготування Малай з сиром:

Жовтки розтерти з цукром, всипати перетертий крізь сито сир, додати сметану, борошно та кілька крапель лимонної есенції. Все разом старанно вимісити та лишити на 30 хвилин. Через пів години масу вимішати з піною збитих білків, викласти у змащену і посипану сухарями форму. Випікати годину за температури 210-250 градусів за Цельсієм.

Вареники з вишнею на пару

Інгредієнти:​​

Борошно – 300 г

Кефір – 200 мл

Цукор – 0,5 ст. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Вишня (можна заморожену) – 300 г

Манка – 1 ст. л.

Цукор ванільний – 1 пакетик

Сметана – для подачі

Рецепт приготування вареників на пару з вишнею:

Просійте борошно, додайте сіль, цукор і розпушувач. Перемішайте, щоб всі сухі інгредієнти рівномірно розподілилися в борошні. Влийте кефір і замішайте м'яке тісто. Оберніть в харчову плівку і залиште на 20 хвилин, щоб почала виділятися клейковина. Заморожену вишню відкиньте на сито, щоб стікала зайва волога. Додайте манну крупу і ванільний цукор. Таким чином ми уникнемо підтікання вишневого соку під час приготування. Сформуйте з тіста корж і розімніть в пласт. Наповніть його начинкою. Акуратно защіпніть тісто. Простежте, щоб не було дірок і начинка не випала при приготуванні. Викладіть вареники в пароварку і готуйте приблизно 20 хвилин. Дістаньте вареники з парової духовки (пароварки) і за бажанням посипте цукром. Подавайте зі сметаною.

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